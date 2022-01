Vercurago. Giorno della Memoria, un pensiero dalla classe 4^ della primaria

La riflessione degli alunni della scuola di Vercurago

VERCURAGO – Nel Giorno della Memoria riceviamo e pubblichiamo una breve riflessione che gli alunni della classe 4^ della scuola primaria di Vercurago hanno voluto condividere con tutti.

“27 gennaio… Libertà… Per non dimenticare. Cosa è cambiato da allora? Cosa abbiamo imparato? Cosa desideriamo? I bambini della scuola primaria di Vercurago si sono accostati al tempo della Shoa esprimendo il loro bisogno di libertà. Come allora così oggi… quante prigioni ogni giorno limitano il nostro vivere. Come allora così oggi, quanto bisogno di guardare il cielo, di immergersi nella natura di non sentirsi soli, di respirare a pieni polmoni l’amicizia, l’allegria, il senso di pace. Il covid ha imprigionato in alcuni momenti i nostri corpi in spazi piccoli e stretti. C’è stato un momento in cui sembrava che anche le nostre idee venissero sepolte. Ma noi bambini non abbiamo mai smesso di sognare, di cercarci, di mancarci, di ritornare a colorare il mondo e la vita… perché dopo ogni lungo inverno… anche quello dell’anima.. le primule ci ricordano che la vita torna a rifiorire… più saggia se custode degli insegnamenti della Memoria”.