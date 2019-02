All’interno del progetto “Smile and Drama” i ragazzi hanno portato in scena “The Pirates of the Caribbean”

Tra il pubblico anche il sindaco Carlo Greppi che si è complimentato per l’ottimo lavoro

VERCURAGO – I ragazzi delle scuole medie protagonisti, questa mattina (sabato), dello spettacolo in inglese “The Pirates of the Caribbean”.

Al Centro Polifunzionale di Vercurago è andato in scena lo spettacolo realizzato all’interno del progetto “Smile and Drama” finanziato dal comune di Vercurago nel Piano per il Diritto allo Studio.

Durante tutta questa settimana, i 90 ragazzi della scuola “M. Kolbe” di Vercurago hanno lavorato con l’attrice londinese Camilia O’Grady alla rappresentazione teatrale.

La trama è semplice ma significativa: due gruppi di pirati combattono strenuamente tra di loro per recuperare un tesoro nascosto ma, in realtà, una volta trovato, è chiaro che il tesoro è abbastanza cospicuo per essere diviso tra tutti.

La vera ricchezza, infatti, si nascondo nella gioia di stare insieme, di condividere momenti, di lavorare per il raggiungimento di un obiettivo comune, restando sempre curiosi e avventurosi nei confronti della vita.

Alla rappresentazione era presente il sindaco di Vercurago Carlo Greppi, che si è complimentato con i ragazzi per l’ottimo lavoro e con la docente di lingua inglese Sonia Valsecchi che ha curato l’organizzazione.