Il campo scuola degli Alpini si riconferma un successo

Oggi, domenica, con la sfilata finale si chiude la 5^ edizione e già si pensa a quella del 2020

VERCURAGO – Sei squadre, cinque brigate e una divisione. Ben 180 bambini, 40 adolescenti a fare da caporali e 15 istruttori. Quattro giorni in tenda, lontano dai genitori e dai comfort di casa, soprattutto senza cellulare, per godersi appieno la natura e le attività organizzate in gruppo. E’ la 5^ edizione del Campo Scuola Alpini della Valle San Martino.

Quest’anno il campo è stato allestito a Somasca. Nei prati della sede del GEV Lumaca sono sorte le tende, i bagni, la tensostruttura a fare da refettorio. Tantissime le attività ed i laboratori organizzati ad hoc; “Abbiamo collaborato con il progetto Porcospini, poi l’orienteering con la Comunità Montana, è stato insegnato ai ragazzi l’inno degli Alpini ed abbiamo cantato di fronte al falò… Davvero bello – commenta Stefano Casetto, coordinatore degli Alpini per la zona della Valle San Martino – ogni anno sono sempre di più i partecipanti”. Importante anche il supporto del CAI di Calolzio, del Soccorso Alpino, l’unità cinofila di Endine Gaiano, l’antincendio boschivo e dei volontari del soccorso di Calolzio presenti anche la notte.

Esperienze uniche per i bambini dalla 4^ elementare alla 1^ media, i più grandi hanno passato anche una notte bivaccando al Baitello del CAI, al Passo del Fo, sul Resegone.

“I ragazzi sembrano contentissimi – aggiunge Egidio Bonacina, del gruppo Alpini caloziese – noi siamo già pronti per il prossimo campo”, che si svolgerà a Monte Marenzo. “Siamo orgogliosi fin d’ora di ospitare l’edizione del 2020, anche perché il mio predecessore Elio Bonanomi – recentemente scomparso – credeva fortemente in questa iniziativa ed ha sempre partecipato attivamente, era nei suoi progetti portare il campo a Monte Marenzo in occasione del 40esimo di fondazione del gruppo” ha aggiunto Fulvio Carenini, capogruppo Alpini di Monte Marenzo.

Oggi, domenica, l’ultima giornata, con la grande sfilata 19^ Valle San Martino e 60^ gruppo di Vercurago, da piazzale Figini, lungo la passeggiata sul lago e la deposizione della corona d’alloro al municipio di Vercurago.