Vercurago. Il ristorante La Sirena in campo per la solidarietà

Per Pasqua donate 30 porzioni di lasagne ai bisognosi

Un odontotecnico ha regalato mille paia di guanti in lattice

VERCURAGO – In questi giorni di emergenza non si ferma la solidarietà in paese. “Nei giorni scorsi abbiamo già documentato i gesti di solidarietà di cui si stanno rendendo protagonisti i ristoratori del nostro comune – ha fatto sapere l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Lozza -. Ieri è stato il turno di Gioachino Riva e Marinella, storici proprietari del ristorante ‘La Sirena’, che hanno regalato 30 porzioni di lasagne ai nostri cittadini bisognosi”.