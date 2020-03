VERCURAGO – Il sindaco di Vercurago Paolo Lozza, con un messaggio in video, ieri, ha fatto il punto della situazione. Sette i cittadini in ospedale, mentre altri sette sono guariti. 18 sono in quarantena a casa, mentre 5 sono i deceduti. A tutti loro il sindaco ha voluto esprimere la vicinanza di tutta l’amministrazione.