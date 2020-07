Vercurago. In comune una postazione per sostenere il test d’ingresso all’università

Il comune ha pensato di offrire un servizio agli studenti

Uno spazio idoneo in municipio per svolgere il Tolc

VERCURAGO – “Devi sostenere il test d’ingresso per essere ammesso all’università ma non hai uno spazio idoneo per svolgerlo a casa? Vieni a fare il Tolc in comune! Avrai a disposizione una stanza riservata per svolgere il Tolc!”

E’ questa la nuova opportunità offerta dal comune di Vercurago agli studenti. Il servizio è attivo dal 6 luglio al 31 agosto 2020 ed è soggetto a disponibilità. Per tutte le informazioni è possibile scrivere a vercurago@comune.vercurago.lc.it e verificare la disponibilità del servizio nella data in cui c’è la necessità. Per sostenere regolarmente il Tolc è necessaria la disponibilità di un pc e di uno smartphone. La postazione è sanificata secondo protocollo covid-19 ad ogni utilizzo.