Vercurago inaugura il nuovo Centro Cinofilo Family Dog per i proprietari di cani

Inaugurazione domenica 19 aprile alle 17 al Parco degli Alpini in via San Gerolamo

Il progetto punta a creare un punto di incontro stabile per la comunità e per tutti gli appassionati del mondo cinofilo

VERCURAGO – A Vercurago apre un nuovo spazio dedicato agli amici a quattro zampe, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per proprietari di cani e appassionati del territorio. Il Centro di Cultura Cinofila Family Dog, in collaborazione con il Comune, inaugura infatti il nuovo Centro Cinofilo all’interno della struttura comunale del Parco degli Alpini, in via San Gerolamo 16.

L’appuntamento è fissato per domenica a partire dalle ore 17.00, quando i cittadini potranno accedere liberamente agli spazi per conoscere da vicino la nuova realtà. Il centro si presenta con un’area coperta interna e un campo pavimentato esterno, pensati per ospitare attività educative e momenti di condivisione tra cani e proprietari, oltre a offrire l’opportunità di incontrare educatori e addestratori.

Nel corso del pomeriggio sarà illustrato il calendario delle iniziative previste per il 2026, che includerà camminate di gruppo, appuntamenti dedicati al primo soccorso veterinario e incontri formativi rivolti ai proprietari. Non mancheranno momenti più ludici, con giochi e attività organizzate da svolgere insieme al proprio cane.

Ai partecipanti verrà inoltre offerto un drink omaggio presso il Castel Rock Pub all’interno del parco, insieme a un kit di benvenuto. L’iniziativa si propone non solo come evento inaugurale, ma come primo passo verso la costruzione di una comunità attiva e consapevole.

Il Centro Family Dog intende infatti configurarsi come luogo stabile di aggregazione, dove sarà possibile seguire corsi di educazione e percorsi di recupero comportamentale, affiancati da serate formative e momenti di sensibilizzazione sulla cultura cinofila, rivolti all’intera cittadinanza e agli amici a quattro zampe.