Vercurago, inaugurato il Centro Cinofilo Family Dog: grande partecipazione

Oltre cento persone con i loro cani nonostante il maltempo

Attività, giochi e formazione protagonisti del pomeriggio

VERCURAGO – Nonostante il tempo non favorevole, si è registrata un’ottima affluenza e grande entusiasmo per l’inaugurazione del nuovo Centro Cinofilo Family Dog a Vercurago.

Nel corso del pomeriggio, la struttura ha accolto più di cento visitatori accompagnati dai propri cani, confermando fin da subito l’interesse del territorio per una realtà dedicata al benessere e all’educazione cinofila.

Numerosa la partecipazione anche alle attività organizzate per l’occasione da Irene Cagliani, istruttrice cinofila CSEN e addestratrice ENCI, e da Carlo Costa, educatore cinofilo CSEN, che da otto anni gestiscono un asilo per cani a Calolziocorte.

I partecipanti hanno avuto modo di mettersi alla prova insieme ai propri animali attraverso diverse attività: dai puzzle games per l’attivazione mentale agli esercizi di propriocezione, come percorsi a ostacoli e dog balance, fino al clicker training, utile per migliorare la comunicazione e il rapporto tra cane e proprietario.

Presente all’evento anche l’amministrazione comunale, con il sindaco Roberto Maggi e il vicesindaco Carlo Greppi, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso iniziative dedicate agli animali e alla comunità.

Soddisfatti gli organizzatori, che parlano di un successo oltre le aspettative: la risposta del pubblico, spiegano, rappresenta un forte stimolo a proseguire nel progetto. L’obiettivo è quello di fare del nuovo centro un punto di riferimento stabile per la realtà cinofila locale, offrendo percorsi educativi e momenti di condivisione per proprietari e cani.