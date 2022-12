Vercurago. Inaugurato il tradizionale presepe della famiglia Sesana

L’opera, come ogni anno, servirà a sostenere la raccolta fondi Telethon

Una bella tradizione che guarda alla solidarietà e si rinnova da oltre 30 anni

VERCURAGO – Un bellissimo presepe per sostenere la raccolta fondi di Telethon quello che Marcello Sesana e la moglie Adelaide Redaelli, di Vercurago, mettono in campo nel periodo natalizio. Fino al 15 gennaio prossimo sarà possibile ammirare il presepe realizzato nel loro giardino, in via Monte Pizzo, una natività che ogni anno attira tantissime persone anche dai comuni limitrofi per visitarla.

Sabato scorso, alle 20, si è svolta la cerimonia di inaugurazione del presepe con la partecipazione di tante persone, tra cui il Sindaco Giovanni Lozza, che ha ringraziato la famiglia Sesana per l’invito a questa cerimonia di inaugurazione, i Picett del Grenta e Angelo Fontana di Telethon. Il presepe è stato benedetto da Don Andrea Pirletti che ha ringraziato la Famiglia Sesana che da oltre 30 anni allestisce il presepe nel loro giardino, ogni anno sempre diverso.

“Ciò che conta è che parli alla nostra vita. È come un vangelo vivo, una bella tradizione, parla delle famiglie delle persone, della povertà, parla della solidarietà della ricerca e della speranza soprattutto per tanti bambini in attesa di cure ed è per questo che ringraziamo Telethon”. Angelo Fontana nell’augurare a tutti un sereno Santo Natale, coglie sin d’ora

l’occasione per ringraziare la famiglia Sesana e quanti sono andati e andranno a

visitare il presepe.

Raduno Manzoniano per Telethon

Il giorno successivo, domenica 18 dicembre, si è svolto un altro evento in favore di Telethon che da 22 anni vede impegnato il Club Lecchese Dante Giacosa con sede a Calolziocorte. Successo per il raduno Manzoniano in favore di Telethon, le loro belle macchine d’epoca hanno sfilato per i paesi di Pusiano, Ghisallo, Eupilio dove si sono fermati per il pranzo presso il ristorante Ramè. Angelo Fontana di Telethon ha ringraziato tutti i partecipanti e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di questa manifestazione in modo particolare i dirigenti del Club Dante Giacosa.