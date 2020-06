Vercurago, l’asilo nido di Somasca chiude da settembre: “Siamo rammaricati”

L’annuncio alle famiglie da parte dei Padri di Casa Girolamo

“L’emergenza sanitaria ha chiamato la nostra comunità a oneri maggiori, aggravando la situazione. Chiudiamo con rammarico”

VERCURAGO – Dal 31 agosto l’asilo nido di Somasca chiuderà. Ad annunciarlo, non senza dispiacere, in una lettera alle famiglie, i Padri di Casa Girolamo.

L’asilo nido, gestito dalla Fondazione Somaschi, era stato aperto nel 2002, affiancando l’attività avviata nel 1967 alle scuole elementari di Cà Miani. Un’azione nata in risposta ai bisogno del territorio, in particolare modo per l’assistenza di bambini dai 3 ai 36 mesi, che si era concretizzata con l’asilo nido “Il Villaggio dei Folletti” e la Sezione Primavera.

“Fino ad oggi la sostenibilità dell’opera – scrivono i Padri Somaschi – è stata garantita dalle rette, dai contributi degli enti pubblici, da offerte liberali e dalla comunità dei padri che, ogni anno, si è fatta carico del disavanzo finanziario di gestione per il particolare significato dell’asilo nido. A causa dell’emergenza sanitaria, però, la comunità dei padri è chiamata ad un onere maggiore che non è più in grado di sostenere e pertanto, con rincrescimento, è costretta ad interrompere l’attività a partire dal 31 agosto 2020″.

Nella lettera i padri hanno ringraziato le famiglie e tutti i responsabili e le educatrici per il supporto e il lavoro svolto. “Siamo convinti di aver ampliato la preziosa eredità di San Girolamo nell’impegno per la formazione umana e cristiana dei piccoli, rendendo un servizio utile alle famiglie. Vi auguriamo ogni bene” hanno concluso.

Anche le educatrici dell’asilo nido hanno voluto portare il loro saluto nella lettera inviata ai genitori: “Da settembre 2020 non sarà più possibile riaprire l’asilo nido ‘Il Villaggio dei Folletti’ e ‘La sezione primavera’. E’ evidente che la condizione venutasi a creare a seguito dell’emergenza sanitaria e la conseguente mancanza di entrate hanno gravemente appesantito la situazione finanziaria. La decisione di non proseguire è triste”.

“Il senso più profondo del nostro asilo nido è stato quello di essere ‘luogo di relazioni’ – hanno continuato le educatrici – per bambini e adulti. Siamo convinte che la parola educare si concretizzi nel e con il prendersi cura dei bambini. Noi abbiamo preso per mano i nostri piccoli per sostenerli nel loro viaggio (…) tutto questo sulle orme e il carisma di San Girolamo e i padri Somaschi che, nella storia della comunità di Vercurago continuano una tradizione di accoglienza ed educazione”.

“Un ringraziamento, per nulla scontato ma sentito e doveroso a tutte le famiglie che ci hanno fatto dono del loro bene più grande” hanno concluso.