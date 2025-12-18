Vercurago. Prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi: presentato il Progetto Gentilezza

I ragazzi di Vercurago protagonisti di un percorso di cittadinanza attiva e iniziative per la comunità

Martina e Giulia elette Sindaca e Vicesindaca, pronte a guidare le attività dei ragazzi per l’anno scolastico

VERCURAGO – Presso la Sala Consiliare del Comune di Vercurago, si è svolta la prima seduta del CCR – Consiglio Comunale dei Ragazzi, che ha segnato l’avvio ufficiale di un significativo percorso di partecipazione attiva e di educazione alla cittadinanza consapevole rivolto alle giovani generazioni.

L’incontro si è aperto con un discorso introduttivo che ha evidenziato il valore educativo e civico del CCR, concepito come uno spazio di confronto, ascolto e collaborazione, dove i ragazzi possono apprendere a esprimere le proprie opinioni, rispettare le diversità e contribuire in modo concreto al bene comune.

Il primo punto all’ordine del giorno ha riguardato la presentazione del Progetto Gentilezza, un’iniziativa destinata a coinvolgere l’intera comunità attraverso azioni sia simboliche sia concrete.

Tra le proposte presentate: l’illuminazione di un faro rosa nella giornata della gentilezza il 13 novembre e di un lampione colorato di rosa; la realizzazione di un’aiuola con fiori rosa, accompagnata da una targa dedicata alla gentilezza; l’installazione di sette cartelloni alle fermate dei pullman con frasi o regole della gentilezza in diverse lingue; la creazione di un murales sotto la scuola, con messaggi in diverse lingue; una puntata in diretta dal Comune per raccontare il progetto tramite il canale radio.

Inoltre, sono stati presentati i progetti per l’anno scolastico, tra cui le proposte di: uno sportello help gestito dagli studenti di terza; una giornata di scambio interculturale; la merenda condivisa; il ballo di fine anno delle scuole medie di Calolziocorte; una fashion week; lo svolgimento dell’intervallo nel campo in comune con le scuole elementari.

Dopo la presentazione delle proposte, si è proceduto all’elezione della Sindaca, Martina, e della Vicesindaca, Giulia, del Consiglio Comunale dei Ragazzi, incaricate di rappresentare il CCR e di coordinare le attività durante l’anno.

Il primo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Vercurago ha mostrato entusiasmo, partecipazione e senso di responsabilità, confermando l’importanza del coinvolgimento attivo dei giovani nella vita della comunità e gettando solide basi per un anno ricco di iniziative e collaborazione.