Accolte le richieste dell’amministrazione di Vercurago

“Il trasporto pubblico è una delle soluzioni alla congestione del traffico”

VERCURAGO – Scongiurata la perdita delle fermate dei bus a Vercurago. L’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Greppi è soddisfatta del risultato raggiunto.

“Quando lo scorso anno sono giunte le prime informazioni sul Programma di Bacino dell’Agenzia Per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese, ci si è resi conto che era prevista una riduzione del numero delle corse del servizio bus che transitano a Vercurago”.

In particolare veniva proposto un ridimensionamento della linea 1 che

attualmente prevede la tratta Calolziocorte FS – Laorca, limitando il capolinea a

Chiuso con perdita di oltre 20 coppie di corse giornaliere alle fermate di Vercurago.

L’amministrazione si è mossa immediatamente mettendosi in contatto il tavolo

tecnico del Programma facendo presente che “malgrado la relativa vicinanza, lo

spostamento del capolinea a Chiuso avrebbe creato disagi per i cittadini, soprattutto

studenti, che utilizzano tale linea per il collegamento con Lecco e che il tratto di

strada provinciale per raggiungere a piedi la fermata di Chiuso non è propriamente

sicuro, dato l’elevato flusso di veicoli nelle ore di punta”.

Inoltre, è stato segnalato che, nonostante i contatti e le richieste inoltrate dall’Amministrazione a Trenord, vi è al momento un limitato numero dei treni, da e per Lecco, con fermata alla stazione di Vercurago e l’attuale difficoltà del flusso veicolare privato insistente sul tratto vercuraghese della SP6399 in alcuni orari della giornata, verrebbe aggravata dalla perdita di corse di trasporto pubblico locale.

“Grazie a questo incisivo intervento il Progetto di Bacino, approvato in via definitiva, ha recepito le richieste dell’amministrazione di Vercurago e il nuovo percorso della linea 1 vedrà il capolinea prolungato alla fermata del cimitero di Vercurago. Confermate anche le fermate sul territorio comunale della linea 7 (Calolzio-Ospedale-Ballabio-Resinelli) e la creazione della nuova Vercurago-Bisone (che assorbirà la D40. Calolziocorte-Cisano, e la VCB, Vercurago-Calolziocorte-Bisone) che vedrà anche l’utilizzo bus di dimensioni ridotte, per servire la frazione di Somasca.

“L’incentivazione dell’utilizzo del mezzo pubblico, che l’amministrazione sostiene già fornendo un contributo per l’acquisto dell’abbonamento per gli studenti diretti a Lecco e a Calolzio, è una delle possibili soluzioni all’attuale situazione di congestione del traffico veicolare privato insistente sul territorio comunale”.