Vercurago. Senso unico in via San Mauro, presto il nuovo marciapiede

“Un intervento importante per la sicurezza dei pedoni”

Il primo tratto della via, dove ci sono alcune aziende, resterà a doppio senso

VERCURAGO – Tutelare la sicurezza dei pedoni e risolvere alcune criticità. Con questo obiettivo, dichiarato fin dalla campagna elettorale, la nuova amministrazione di Vercurago guidata dal sindaco Paolo Lozza ha dato il via ai lavori in via San Mauro. Sulla strada che collega Calolzio (frazione Pascolo) a Vercurago è stato istituito il senso unico e contestualmente sono partiti i lavori per la realizzazione di un nuovo marciapiede nel tratto tra il passaggio a livello e la cappelletta di San Mauro all’incrocio con via Monte Barro.

“Era il primo lavoro che avevamo in agenda – ha detto il sindaco Lozza -. Dopo le piogge di novembre che ci hanno bloccato per un mese, siamo partiti con quest’opera che riteniamo fondamentale nell’ottica di una maggior sicurezza dei cittadini. Con questi lavori approfittiamo anche per risolvere alcune piccole criticità rispetto allo scolo delle acque”.

La prima parte della strada, dal cimitero all’incrocio con via Monte Barro, resterà a doppio senso: “Su quel tratto sono presenti alcune realtà industriali perciò abbiamo deciso di mantenere il doppio senso dalla strada provinciale fino alle cappella di San Mauro. Nel complesso si tratta di una piccola modifica che ci dà un grosso beneficio sul fronte sicurezza per quanti passano su quella strada”.

I lavori dovrebbero concludersi nel giro di un mesetto: “L’unica incognita è legata al tempo – ha concluso il sindaco -. Se il meteo sarà clemente per fine mese dovremmo essere a buon punto”.