Vercurago. “Solidarietà in Movimento”, una nuova auto per Icaro

Inaugurato il nuovo mezzo donato dagli sponsor

Un importante risultato per il comune e Astra Cooperativa

VERCURAGO – Un nuovo tassello nel progetto “Solidarietà in Movimento” promosso dai servizi sociali dei comuni del territorio in collaborazione con Astra Cooperativa.

Dopo Valgreghentino, Olginate e Garlate, solo per citare tre realtà vicine, anche il comune di Vercurago ha potuto inaugurare un nuovo mezzo, una Dacia Sandero, concesso in comodato gratuito al comune che lo utilizzerà per i trasporti sociali. Fondamentale la sponsorizzazione di alcune realtà produttive del territorio.

Ieri pomeriggio, 24 ottobre, il taglio del nastro ufficiale con il sindaco Paolo Lozza e parte degli amministratori al fianco dei rappresentanti degli Alpini e, ovviamente, degli sponsor.

“Una nuova auto per il servizio Icaro grazie alla generosità degli sponsor del territorio – ha detto il sindaco Lozza -. Un grazie a tutti gli imprenditori che hanno accettato di sostenere questo progetto che ci consegna un mezzo sicuro e affidabile. Il servizio Icaro, oltre ad essere molto conosciuto, è fondamentale per Vercurago e quest’anno compie 20 anni e per questo dobbiamo ringraziare gli Alpini. Le persone sono sempre al centro della nostra attenzione e questo è un esempio concreto”.

Un obiettivo importante, partito nel marzo scorso, che il comune di Vercurago si è proposto di raggiungere grazie al supporto di Astra attraverso il progetto “Solidarietà in movimento”.

“Un grazie di cuore agli sponsor che sono il vero motore di questa iniziativa perché senza di loro sarebbe impossibile qualsiasi cosa – ha detto Luca Fabbri di Astra -. Un ringraziamento al comune e a tutti coloro che hanno collaborato”.

Il mezzo è stato dato in comodato gratuito per 4 anni, rinnovabili. Le uniche spese a carico del comune saranno quelle del carburante, il resto è tutto incluso. Domenica 27 ottobre alle ore 15 presso l’oratorio di Vercurago, invece, avverrà la benedizione e la consegna alla cittadinanza dell’automezzo, cerimonia a cui è invitata tutta la popolazione.

Gli sponsor

Gruppo Alpini Vercurago; Losa Graziano & Valentino Snc – Stazione di servizio Eni; Valsecchi Ubaldo – Onoranze funebri; Incontro Moda di Lozza Ermanna; Elettrauto Arrigoni Sergio Francesco; Gelateria Doceamaro di Carla Previtali; Milesi Virgilio – Manutenzione stabili; Elite Montaggi Snc di Lozza Paolo e Valessina Oliviero; Simadue Srl – Impresa di pulizie; Corti di Corti A. e M. Snc – Idee per arredare; Castle Rock Pub; Circolo In-Forma; Metal Miniature G.B. Manzoni Srl; Centro di medicina riabilitativa Resegone; Rigamonti Pietro e figli Srl – Casalinghi; Il fioraio di via San Mauro; Bonacina Fernando Sas di Bonacina Stefano & C – Commercio rottami; Ke Post Snc – Bar Boomerang; Mollificio Colombo Srl; Farmacia San Gerolamo; Oteraccordi; Esa Automazioni; Medical Fitness Ssd Med in Fit; Mondial Udito.

I donatori

Mamaioa di Angela Milazzo; Zilio Automazione dei F.lli Zilio & C. Snc; Tecno Lav – Lavorazioni meccaniche; F.lli Bonaiti Snc di Alberto ed Enrico; Carrozzeria Caslini & Licini; VB Style; Pampini Stampi Srl.