Vercurago. Strade semideserte, il comune rifà la segnaletica

Manutenzioni nel periodo di quarantena

Rinnovata la segnaletica orizzontale

VERCURAGO – “Approfittando della bassa densità di traffico di questi giorni, si provvede ancora alla manutenzione del nostro comune”.

L’amministrazione comunale di Vercurago guidata dal sindaco Paolo Lozza ha pensato di sfruttare questo periodo di quarantena e lo scarso traffico sulle strade per effettuare alcuni lavori di manutenzione. In particolare, in questi giorni, si sta provvedendo al rifacimento della segnaletica orizzontale.