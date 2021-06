Via Di Vittorio: Erba alta e parco abbandonato, la risposta a Cambia Calolzio

Dopo la denuncia di Colosimo, il comune spiega cosa era già stato fatto

“Abbiamo già sollecitato più volte Aler per un rapido intervento. Il parchetto, invece, sarà riaperto in breve tempo”

CALOLZIOCORTE – Sulla questione sollevata dal consigliere di Cambia Calolzio Diego Colosimo riguardo lo stato di abbandono in cui versano gli spazi verdi intorno alle case Aler di via Di Vittorio è arrivata la risposta da parte dell’amministrazione guidata dal sindaco Marco Ghezzi.

“Riguardo allo sfalcio dell’erba presso gli immobili dell’Aler, l’Amministrazione comunale precisa che le aree in questione sono di stretta competenza di Aler e che il Sindaco ha più volte sollecitato anche in passato un rapido e frequente intervento. Nei giorni scorsi a seguito di richiesta formale del Sindaco, Aler ha risposto che interverrà in tempi rapidi, appena risolti alcuni problemi burocratici. Quanto al parchetto adiacente, è oggetto di bonifica da molti anni. La pratica è stata conclusa, dopo una serie di ritardi, certo non imputabili a questa Amministrazione, negli scorsi mesi. In ogni caso, il parchetto verrà riaperto in tempi molto rapidi. Quanto alla possibilità che sia il Comune a subentrare ad Aler, ci pare una proposta a dir poco impraticabile, come qualsiasi tecnico potrebbe spiegare a Cambia Calolzio, ma ciò nonostante per non lasciare nulla di intentato, il Sindaco ha chiesto ad Aler di verificare questa possibilità”.