VIDEO – Un carico di pannelli lunghi 27 metri, trasporto eccezionale destinazione Calozio

Trasporto eccezionale per l’azienda Battazza di Lecco

Pannelli a pezzo unico, lunghi 27 metri, destinati alla Ita di Calolzio

CALOLZIO – Trasporto eccezionale eseguito dalla ditta Battazza per una primaria ditta di coperture lecchese. Il carico è partito dalla Lattonedil SpA di Carimate con destinazione Calolziocorte, diretto alla ditta I.T.A. Spa.

Si tratta di un carico di pannelli in pezzo unico di ben 27 metri di lunghezza, prodotti per la prima volta dall’azienda comasca. Un segnale, anche questo, di un territorio e delle sue eccellenze che cercano di reagire in un difficile momento economico dovuto al Coronavirus.

Venerdì sera è previsto il secondo su un totale di 5 carichi.