Un nuovo segno tangibile per non dimenticare e per sensibilizzare contro ogni forma di violenza

La cerimonia si è svolta stamattina al Lavello: “La memoria delle tre sorelle Mirabal rimarrà sempre viva”

CALOLZIOCORTE – A Calolziocorte, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è stata inaugurata l’opera dell’artista Emanuele Iob collocata davanti all’ingresso del Monastero del Lavello, proprio all’inizio della nuova pista ciclopedonale recentemente dedicata a “Las Mariposas”.

E proprio alle tre sorelle Mirabal è dedicata l’opera come hanno spiegato il sindaco Marco Ghezzi e l’assessore Tina Balossi. Le sorelle Mirabal sono state quattro sorelle dominicane che si opposero alla dittatura di Rafael Leónidas Trujillo. Tre di esse furono assassinate il 25 novembre 1960 a causa della loro dissidenza (l’ultima sorella, Bélgica Adela, morì di cause naturali nel 2014). Accompagnate dall’autista Rufino de la Cruz, andarono a fare visita ai mariti Manolo e Leandro, trasferiti nel carcere della città di Puerto Plata. L’auto sulla quale viaggiavano le tre sorelle e l’autista venne intercettata e i passeggeri vennero costretti a scendere dal veicolo e condotti in un luogo appartato, una piantagione di canna da zucchero, dove vennero uccisi a bastonate. I loro corpi vennero poi rimessi nel veicolo sul quale stavano viaggiando, che venne fatto precipitare da un dirupo per simulare un incidente. Un fatto che causò grandi ripercussioni nell’opinione pubblica dominicana: molte coscienze si scossero e il movimento culminò con l’assassinio di Trujillo nel 1961.

Alla cerimonia hanno partecipato anche i ragazzi dell’Istituto Rota e gli studenti della classe quarta della scuola primaria del Pascolo, oltre a tutte le associazioni della città. Ai ragazzi, che hanno letto alcuni contributi sul senso dell’evento, è stata donata una gerbera di colore arancione, il fiore scelto dalle Nazioni Unite come speranza per un futuro senza violenza.

“Ogni anno, come amministrazione, facciamo in modo di celebrare questa giornata molto importante – ha detto il sindaco Ghezzi -. Oggi siamo qui davanti alla stradella dedicata a Las Mariposas, tre sorelle uccise dal regime e emblema della lotta per l’eliminazione della violenza contro le donne. Mi unisco ai ringraziamenti espressi dall’assessore Balossi nei confronti di chi ha realizzato l’opera e di chi ha contribuito ad organizzare questo momento”.

L’opera, donata alla cittadinanza, è stata ideata e realizzata dell’artista calolziese Emanuele Iob in collaborazione con Paolo Butti: “Ho usato il ferro per realizzare la base e la parte della rupe da cui furono gettate le tre sorelle, mentre le farfalle sono in acciaio inox – ha spiegato l’artista -. Ho collocato la rupe verso l’esterno per per indicare che il tempo farà dimenticare il brutale assassinio, ma la memoria delle tre sorelle, le tre farfalle, rimarrà sempre viva e continuerà a brillare”.

La cerimonia si è conclusa con lo svelamento dell’opera e la benedizione da parte dell’arciprete di Calolzio don Antonio Vitali e del vicario interparrocchiale di Calolzio, di Foppenico e di Sala don Andrea Formenti. Da oggi in città c’è un nuovo segno tangibile per non dimenticare e per sensibilizzare contro ogni forma di violenza.