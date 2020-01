Volontari del Soccorso di Calolzio: il 4 febbraio la presentazione del nuovo corso

CALOLZIOCORTE – “Il volontariato fa diventare grandi”, con questo slogan i Volontari del Soccorso di Calolziocorte presentano il corso per cercare nuove forze. L’appuntamento è per martedì 4 febbraio nella sede di via Mazzini a Calolziocorte quando verrà presentato il corso per formare volontari addetti al trasporto sanitario semplice, assistenza manifestazioni e gare ed emergenza sanitaria 118.

Un contributo importante che ogni cittadino può fornire. Di volontari c’è sempre bisogno soprattutto per una struttura come quella dei Volontari del Soccorso impegnata 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Le iscrizioni saranno raccolte a conclusione della serata del 4 febbraio. Info: formazione@volontaricalolzio.it