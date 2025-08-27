Volontari del Soccorso di Calolzio: torna la serata tra musica e solidarietà

Giovedì 25 settembre al Dancing Lavello concerto dei Cani Sciolti

Già in vendita i biglietti, il ricavato servirà a sostenere le preziose attività dell’associazione

CALOLZIOCORTE – I Volontari del Soccorso di Calolziocorte tornano a fare festa con tutta la comunità. Il gruppo guidato dal presidente Fabrizio Vatteroni, in collaborazione con la Pro Loco di Calolzio e col patrocinio del Comune, invita tutti all’ormai tradizionale serata “Musica & Solidarietà”.

L’appuntamento è per la serata di giovedì 25 settembre al Dancing Lavello di Calolziocorte (Via A. De Gasperi ore 21). Sul palco ci saranno i Cani Sciolti, una delle formazioni cover leader nel panorama musicale italiano attiva da 30 anni, con il loro Tributo a Max Pezzali/883.

Come al solito il ricavato del concerto contribuirà a sostenere le preziose attività della associazione che, nei suoi oltre 50 anni di storia e dedizione, è diventata indispensabile non solo per Calolziocorte ma per tutta la Valle San Martino e oltre. Una famiglia che conta oltre 300 volontari impegnati 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno, nei servizi di emergenza-urgenza o assistenza.

Un appuntamento imperdibile per una serata di divertimento e solidarietà, perché l’associazione vuole essere al fianco dei cittadini non solo nei momenti di difficoltà o emergenza, ma condividendo anche un momento di gioia, festa e solidarietà.

Informazioni e biglietti

I biglietti sono disponibili al costo di 10 euro presso la sede dei Volontari del Soccorso h24 (via Mazzini, 34) o presso la sede della Pro Loco (via F.lli Calvi, nel sottopiazza) il martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 12.