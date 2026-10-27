Calolziocorte, tornano le “Serate da cani”: due incontri gratuiti per conoscere meglio gli amici a quattro zampe

Il Comune, in collaborazione con Toby Dog, propone due appuntamenti il 30 ottobre e il 6 novembre

L’ingresso è gratuito

CALOLZIOCORTE – Prevenzione sanitaria, comunicazione, primo soccorso e attività sportive: sono i temi al centro dei due nuovi appuntamenti delle “Serate da cani”, l’iniziativa promossa dal Comune di Calolziocorte in collaborazione con Toby Dog per approfondire la conoscenza del mondo canino.

Gli incontri sono rivolti a proprietari, appassionati e a tutti coloro che desiderano conoscere meglio i propri amici a quattro zampe, confrontandosi con professionisti del settore. L’obiettivo è diffondere una cultura cinofila consapevole, promuovere il benessere degli animali e favorire una relazione corretta e attenta tra cani e proprietari.

Le serate si svolgeranno nella sede della Pro Loco di Calolziocorte, in via Calvi, entrambe con inizio alle 19.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 30 ottobre e sarà dedicato a prevenzione e comunicazione. Il secondo si terrà giovedì 6 novembre, con un approfondimento su primo soccorso e attività sportive.

Gli incontri offriranno ai partecipanti l’occasione di acquisire informazioni pratiche, chiarire dubbi e affrontare alcuni aspetti fondamentali della gestione quotidiana del cane, grazie al contributo di esperti.

La partecipazione è libera e gratuita. È gradita la prenotazione al numero 339-5088031.