Cani guida, Mauro Piazza: “Regione vicina alle persone cieche e ipovedenti”

Il sottosegretario regionale ha partecipato a Milano alla Giornata nazionale dei cani guida promossa da UICI insieme a Regione Lombardia

Piazza: “Il supporto alle associazioni è concreto”

MILANO – Una mattinata dedicata al ruolo dei cani guida nella vita quotidiana delle persone cieche e ipovedenti. In occasione della Giornata nazionale dei cani guida, piazza Città di Lombardia ha ospitato un’iniziativa promossa dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti insieme a Regione Lombardia.

All’appuntamento ha partecipato anche il sottosegretario regionale Mauro Piazza, che ha portato il saluto istituzionale e ribadito l’impegno della Regione sul fronte dell’autonomia e dell’inclusione delle persone con disabilità visiva.

Il sostegno alle associazioni che si occupano dei cani guida rappresenta un impegno che Regione Lombardia porta avanti dal 2002. I contributi regionali sono destinati alle attività di allevamento, crescita e addestramento degli animali destinati alle persone non vedenti.

Le risorse vengono erogate annualmente in relazione al numero di cani guida affidati ai cittadini lombardi non vedenti, con l’obiettivo di garantire continuità a un servizio fondamentale per la mobilità e l’autonomia delle persone con disabilità visiva.

“Cani guida e persone ipovedenti tornano in piazza Città di Lombardia a testimonianza di quanto Regione sia vicina, presente e sensibile a questi temi”, ha dichiarato Mauro Piazza.

“Il supporto alle associazioni è concreto: investiamo nell’addestramento dei cani guida e lavoriamo affinché il loro accesso sia garantito ovunque, per rendere più agevole la vita quotidiana delle persone cieche e ipovedenti”, ha aggiunto il sottosegretario.

Nel corso dell’iniziativa Piazza ha inoltre rivolto un ringraziamento a Silvano Stefanoni, presidente regionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, per l’attività svolta dall’associazione nella promozione dell’autonomia, dei diritti e della piena inclusione delle persone cieche e ipovedenti in Lombardia.

La Giornata nazionale dei cani guida ha rappresentato così anche un momento per richiamare l’attenzione sull’importanza dell’accessibilità e della possibilità, per le persone che utilizzano un cane guida, di poter contare sull’animale negli spostamenti e nella vita quotidiana.