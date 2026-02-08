Cantieri e lavori: modifiche alla viabilità la prossima settimana

Provvedimenti dal 9 al 20 febbraio per interventi in città

Più strade interessate da restringimenti e divieti di transito

LECCO – Sono previste modifiche alla viabilità nella prossima settimana per una serie di interventi su reti di gas, acqua e sottoservizi. I provvedimenti interesseranno diverse vie cittadine con divieti di transito, variazioni dei sensi di marcia e restringimenti della carreggiata.

Lunedì 9 febbraio saranno attivi interventi in via Cantarelli, all’altezza dell’intersezione con via Rosselli, con divieto di transito e istituzione del doppio senso di marcia per residenti e attività produttive, oltre al limite di 30 km/h in alcuni tratti di via Rosselli e via Cantarelli, per l’eliminazione di una perdita di gas. Nella stessa giornata, in via Pascoli verrà istituito un senso unico alternato regolato da movieri, mentre in via Bainsizza è previsto il divieto di transito per la riparazione di una perdita d’acqua.

Il 9 febbraio sono inoltre programmati restringimenti in via Fiume, mentre dal 9 al 13 febbraio sono previsti interventi con restringimenti in via Michelangelo e viale Tonale. Ulteriori modifiche sono in programma nei giorni 12 e 20 febbraio in via Marsala, con divieti di transito e sospensione dei sensi unici per l’esecuzione di opere edili.