Caos viabilità sulla SS36: “A Colico mai successo niente di simile”. Nuove misure anti-traffico nel weekend

Anas modifica temporaneamente la circolazione nella galleria Monte Piazzo per agevolare il rientro dal lago e ridurre i disagi dopo lo scorso fine settimana

Domenica 5 luglio doppia corsia verso Lecco e traffico diretto a Sondrio deviato sulla SP72. La sindaca Gilardi: “Misura necessaria, congestionata anche la viabilità interna al paese”

COLICO – “Non era mai capitata una cosa del genere, addirittura anche la viabilità interna era completamente congestionata e diventava difficile spostarsi da un punto all’altro del paese“. Le parole della sindaca di Colico, Monica Gilardi, fotografano con efficacia quanto accaduto domenica scorsa, quando il traffico di rientro sulla SS36 ha mandato in tilt non solo la statale ma anche le strade comunali, trasformando il paese in un enorme imbuto.

Proprio per evitare che una situazione simile possa ripetersi nel prossimo fine settimana, Anas, in accordo con la Prefettura di Lecco, la Provincia di Lecco e le amministrazioni comunali interessate, ha annunciato una modifica temporanea della circolazione all’interno della galleria Monte Piazzo, lungo la SS36 del Lago di Como e dello Spluga, con l’obiettivo di alleggerire il traffico di rientro verso Milano nelle ore più critiche della domenica.

Il nuovo piano scatterà nel pomeriggio di domenica 5 luglio. Dalle 14 alle 23 sarà infatti ripristinata la circolazione su due corsie in direzione Lecco all’interno della canna sud della galleria Monte Piazzo e nei tratti adiacenti, così da agevolare il prevedibile e intenso flusso di rientro. Nella stessa fascia oraria, invece, il traffico in direzione Sondrio verrà deviato obbligatoriamente sulla SP72, con uscita allo svincolo di Bellano (km 75) e rientro sulla SS36 al Trivio di Fuentes (km 91,500).

Anas spiega che questa modifica consentirà alla SS36 di garantire la massima capacità in direzione sud proprio nelle ore di maggiore afflusso. Inoltre, conferma che l’attuale fase dei lavori nella galleria Monte Piazzo, che ha comportato la chiusura totale della canna nord, sarà completata il 9 luglio, data dalla quale verrà ripristinato il normale regime di circolazione in entrambe le canne del tunnel.

La sindaca Gilardi accoglie con favore la nuova organizzazione della viabilità, ricordando come i disagi vissuti abbiano messo in seria difficoltà cittadini, lavoratori e attività economiche. “Dopo gli ultimi episodi e in vista della stagione estiva, con un carico che appesantisce un’arteria già di per sé molto trafficata, questi interventi aiutano senza ombra di dubbio ad alleggerire il territorio e a evitare situazioni drammatiche come quelle del fine settimana scorso. Pur comprendendo che le migliorie e gli investimenti fatti servano a rendere fruibile la SS36, i provvedimenti presi gioveranno alla viabilità e, di conseguenza, a tutte le persone che usano l’auto per spostarsi e hanno diritto di viaggiare in tempi ragionevoli, su distanze ragionevoli”, sottolinea.

Secondo la prima cittadina, il punto di forza della nuova gestione sarà proprio la possibilità di favorire il rientro verso Lecco e Milano. “L’aspetto più importante è l’apertura della canna sud a senso unico, così che tutti i veicoli di rientro dal lago possano percorrere la strada in tempi ragionevoli, insieme all’anticipo della deviazione del traffico diretto a nord sulla Provinciale 72, alleggerendo così le criticità del rientro”.

Gilardi evidenzia infine come il provvedimento rappresenti una risposta necessaria al periodo di massimo afflusso turistico. “È una misura quasi d’obbligo per affrontare il periodo più impegnativo dell’estate. Lo scorso fine settimana era diventato difficile perfino uscire dal proprio cancello: tutte le vie secondarie erano intasate dai veicoli che cercavano percorsi alternativi alla SS36, ma quelle sono strade interne e non possono sostenere un traffico di questo tipo”.