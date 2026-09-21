Carla e Gaetano Stefanoni, sessant’anni di matrimonio festeggiati a Suello

Il 18 settembre 1966 il loro sì

Oggi la coppia festeggia il traguardo insieme ai quattro figli, ai nipoti, ai parenti e agli amici

SUELLO – A Suello è tempo di festeggiare un anniversario speciale per Carla e Gaetano Stefanoni, che hanno raggiunto il traguardo delle nozze di diamante: sessant’anni di matrimonio, una ricorrenza che coinvolge non soltanto la coppia, ma anche i quattro figli, i nipoti, i parenti e gli amici che hanno condiviso con loro una parte importante del cammino.

Il loro sì risale al 18 settembre 1966. Da allora sono trascorsi sei decenni, durante i quali Carla e Gaetano hanno costruito insieme una famiglia e attraversato le diverse stagioni della vita, tra momenti felici e difficoltà, scelte quotidiane e tanti ricordi.

Una storia nella quale anche le loro personalità, diverse ma complementari, hanno trovato il modo di convivere. Gaetano ha sempre avuto una particolare passione per gli animali e per il mondo agricolo. Nelle fotografie di famiglia non mancano infatti immagini che lo ritraggono con un agnello in braccio o accanto alle sue mucche. E, insieme a questa passione, c’è anche quel suo lato un po’ ipocondriaco che nel corso degli anni non sarà mancato di strappare qualche sorriso alla moglie.

Carla, invece, è descritta come una donna forte e determinata, concreta e poco incline a frequentare il medico. Nelle fotografie dedicate alla loro storia emerge anche la sua eleganza, caratterizzata da uno stile che conserva il fascino di un’altra epoca.

Le immagini dell’anniversario raccontano così non soltanto sessant’anni di matrimonio, ma anche una vita costruita insieme e una famiglia cresciuta attorno alla coppia. Oggi sono i figli, i nipoti, i parenti e gli amici a condividere con Carla e Gaetano questo traguardo, rendendo ancora più significativa una ricorrenza che appartiene alla loro storia personale e, al tempo stesso, alla comunità di Suello.

Sessant’anni di matrimonio rappresentano un lungo percorso fatto di esperienze condivise, cambiamenti e momenti da affrontare insieme. Per Carla e Gaetano, il 18 settembre segna così una nuova tappa di una storia cominciata nel 1966 e arrivata fino a oggi.

A circondarli, in questa occasione, c’è l’affetto delle persone che hanno accompagnato il loro cammino. Un anniversario da celebrare e una lunga storia familiare da ricordare attraverso le fotografie e i tanti momenti vissuti insieme.