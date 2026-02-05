Casa Comune per Mandello: sabato 14 febbraio inaugurata la nuova sede

L’apertura segna una tappa significativa nel cammino avviato dal gruppo nei mesi scorsi. Dopo il primo momento pubblico dello scorso novembre al Cine Teatro De André, ora il progetto entra in una fase più strutturata, passando – come sottolineano i promotori – “dalla riflessione all’organizzazione, dall’ascolto alla costruzione condivisa”. Un passaggio che mira a dare stabilità a un’esperienza politica nata dal basso e orientata al coinvolgimento diretto dei cittadini.

La nuova sede non viene presentata come un classico comitato elettorale, ma come un luogo comunitario, aperto e inclusivo, dove il “noi” precede l’”io”. Qui, spiegano da Casa Comune, si lavorerà alla definizione del programma e alla costruzione di una proposta capace di coniugare esperienza e rinnovamento, valorizzando competenze diverse e stimolando la partecipazione attiva della popolazione.

All’inaugurazione sono attesi rappresentanti del centrosinistra a livello locale, regionale e nazionale, a testimonianza dell’attenzione che il progetto sta suscitando oltre i confini cittadini. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e vuole essere, nelle intenzioni degli organizzatori, un momento di incontro più che di propaganda: un’occasione per conoscere da vicino il percorso avviato e per contribuire con idee e proposte.

Con l’apertura della sede di via Risorgimento, Casa Comune per Mandello Democratica aggiunge dunque un tassello importante alla propria preparazione in vista delle elezioni amministrative della primavera 2026, lanciando un messaggio chiaro: il confronto e la partecipazione saranno al centro del progetto politico che si sta delineando per il futuro della città.