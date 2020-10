Casatenovo, 12 nuovi positivi al Covid. Galbiati: “Attenzione alle persone fragili”

Numeri in crescita anche a Casatenovo

L’invito del sindaco Galbiati a prestare attenzione alle persone fragili

CASATENOVO – Aumentano anche a Casatenovo, come nel resto del territorio della Brianza lecchese, i casi di positività al Coronavirus. A comunicarlo è il sindaco Filippo Galbiati, di professione medico al Pronto Soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano. “Dal primo ottobre ad oggi sono 12 i nuovi casi di infezione da Covid 19 segnalati da ATS a Casatenovo. Si registra quindi una progressione, come nel resto del territorio della Brianza lecchese, dopo mesi di bassa diffusione ed assenza di malattia: ad agosto i nuovi casi di positività erano 3, a settembre 12”.

Un aumento ancora contenuto che richiede prudenza: “Benché non si tratti al momento di un’incidenza così elevata come in altri contesti della Regione, è evidente che siamo all’inizio di una nuova fase che è destinata ad essere caratterizzata da dati in netta progressione”.

Sono inoltre 36 i cittadini casatesi in sorveglianza attiva prevalentemente per ragioni connesse al contatto stretto con caso covid.

Per Galbiati, bisogna porre grande attenzione “ai contatti con persone anziane, affette da patologie croniche, con fragilità legate a disabilità. Questo vale anche per i comportamenti nel contesto familiare, laddove si notato fenomeni di infezione tra congiunti. È quindi importante, anche e soprattutto nel contesto familiare, garantire tutta l’assistenza necessaria ai soggetti fragili ed anziani, ma rispettando le misure igieniche che abbiamo tutti imparato in questi mesi”.

Per il primo cittadino casatese, l’attenzione, concentrata su scuole, sport, bar e ristoranti, va riportata anche “sull’approccio attento ai soggetti fragili ed anziani, anche in casa. Aspetto poco discusso ma di grande rilevanza sanitaria”.

Per quanto riguarda il Comune, tutte le scelte di gestione dell’emergenza coronavirus saranno condivise con la conferenza capigruppo.

Galbiati rinnova l’invito ad affidarsi all’esperienza dei medici del territorio. “I medici di Medicina Generale ed i Pediatri inizieranno a breve la campagna di vaccinazione antinfluenzale, a partire proprio dai soggetti più fragili, secondo le indicazioni dell’Ats. È quanto mai importante, quest’anno, affidarsi senza dubbi all’esperienza dei nostri Medici di Casatenovo per seguire le loro indicazioni circa l’opportunità di vaccinarsi”.