Casatenovo aderisce alla leva civica lombarda volontaria

L’obiettivo è la promozione della partecipazione giovanile e della cittadinanza attiva

L’iniziativa è rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni residenti in Lombardia

CASATENOVO – Il Comune di Casatenovo ha deliberato l’adesione all’Albo degli Enti di Leva Civica Lombarda Volontaria attraverso ANCI Lombardia, scegliendo di entrare a far parte di una rete di enti impegnati nella promozione della partecipazione giovanile e della cittadinanza attiva.

La Leva Civica Lombarda Volontaria è uno strumento istituito da Regione Lombardia per offrire ai giovani un’esperienza concreta di crescita personale, formativa e professionale attraverso lo svolgimento di attività di interesse pubblico a favore della comunità.

L’iniziativa è rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni residenti in Lombardia, cittadini italiani, dell’Unione Europea o cittadini extra UE in possesso di regolare permesso di soggiorno. I progetti hanno una durata compresa tra gli 8 e i 12 mesi e prevedono un impegno di circa 25 ore settimanali.

“L’adesione del Comune consentirà di promuovere progetti che offriranno ai partecipanti

l’opportunità di acquisire nuove competenze, sperimentarsi in contesti lavorativi e di servizio, sviluppare senso civico e responsabilità sociale, contribuendo al tempo stesso al miglioramento dei servizi e della qualità della vita della comunità locale” fanno sapere il vice sindaco Lorenzo Citterio, l’assessore ai Servizi sociali Enrica Baio e il consigliere delegato alle Politiche giovanili Tommaso Albrigo.

E aggiungono: “La Leva Civica rappresenta infatti un’importante occasione per valorizzare il protagonismo delle nuove generazioni, favorire la solidarietà, rafforzare le reti sociali del territorio e avvicinare i giovani alle istituzioni attraverso un’esperienza concreta di impegno civico. Con questa adesione, l’Amministrazione comunale conferma la volontà di investire sulle giovani generazioni, promuovendo percorsi che uniscono formazione, partecipazione e servizio alla collettività. Nei prossimi mesi, una volta completate le procedure previste con ANCI Lombardia, saranno rese note le modalità di partecipazione e i progetti che il Comune metterà a disposizione dei giovani interessati”.