Casatenovo: avviati i lavori per il nuovo cortile della scuola primaria di via Don Giovenzana

Il progetto, finanziato con un importo complessivo di 160.000 euro, rientra nel percorso di rigenerazione urbana del centro cittadino

La ditta Edil Strade Vigani s.r.l. ha garantito il completamento dei lavori entro l’inizio del prossimo anno scolastico 2026/2027

CASATENOVO – Giovedì 16 luglio hanno preso ufficialmente il via i lavori di rifacimento del cortile della scuola primaria di via Don Giovenzana. L’intervento è stato assegnato alla ditta Edil Strade Vigani s.r.l., che ha garantito la consegna dell’opera completata entro l’inizio del prossimo anno scolastico 2026/2027.

L’operazione è finanziata con uno stanziamento complessivo di 160.000 euro, una somma che comprende anche le spese di progettazione e gli oneri tecnici. Dal punto di vista strategico, la ristrutturazione costituisce una parte del più vasto percorso di rigenerazione urbana programmato per il centro cittadino. Le lavorazioni si estendono su una superficie superiore ai 1.100 metri quadrati e ridefiniranno l’area per renderla più sicura, sostenibile e funzionale alle necessità delle attività scolastiche.

Ispirandosi al contesto e all’identità paesaggistica locale, il piano coniuga elementi naturali, materiali e funzioni specifiche con l’obiettivo di consegnare all’istituto uno spazio esterno moderno, accogliente e integrato con il tessuto urbano.

Nel dettaglio, il programma dei lavori si articola su quattro interventi cardine: