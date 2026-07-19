Casatenovo, con Util’Estate 2026 i ragazzi si prendono cura della comunità

Dalla manutenzione degli spazi pubblici all’allestimento della festa del paese

I giovani protagonisti del progetto hanno dedicato parte della loro estate al bene comune

CASATENOVO – Cosa significa dedicare parte del proprio tempo alla comunità? È la domanda a cui, anche quest’anno, hanno risposto con i fatti i ragazzi che hanno partecipato a Util’Estate 2026, il progetto, promosso da Piazza L’idea con il supporto del Comune, che coinvolge gli adolescenti del paese in attività di cura e valorizzazione degli spazi pubblici.

Seguiti dagli educatori, i giovani hanno realizzato una serie di interventi concreti sul territorio, contribuendo alla manutenzione di luoghi e beni della comunità.

Tra i lavori portati a termine figurano il rifacimento della scaletta tra piazza della Repubblica e l’istituto Fumagalli, la sistemazione delle statue e dell’aiuola dedicata a Giovanni Falcone davanti al Municipio, la manutenzione del corrimano del Servizio Sociale, la tinteggiatura dei paracarri di via San Gaetano e del cancello dell’Orto Sociale.

I partecipanti hanno inoltre collaborato al trasferimento dei materiali della scuola di Crotta verso il plesso del Capoluogo e all’allestimento della mostra “Casatenovo è…”, realizzata in occasione della festa del paese.

“Interventi che, presi singolarmente, possono apparire di piccola entità, ma che nel loro insieme raccontano un’esperienza di partecipazione e responsabilità. Il lavoro manuale diventa infatti occasione per sperimentare il valore dell’impegno condiviso, della collaborazione e della cura del bene comune” sottolinea soddisfatta la consigliera comunale Paola Trabucchi.

Che aggiunge: “È questo il significato di Util’Estate: offrire ai ragazzi un’opportunità per conoscere il proprio territorio attraverso un’esperienza concreta, imparando che il patrimonio pubblico appartiene a tutta la comunità e che ciascuno può contribuire a preservarlo”.

Non solo. “Partecipare al progetto significa dedicare una parte delle proprie vacanze estive a un’attività utile per il paese, vivendo un percorso che favorisce la collaborazione tra coetanei, il confronto con gli educatori e la scoperta del valore della cittadinanza attiva”.

Per questo, al termine dell’edizione 2026, l’amministrazione comunale intende ringraziare i ragazzi che hanno scelto di mettersi in gioco, gli educatori che li hanno accompagnati e tutti coloro che hanno reso possibile un’iniziativa che, anno dopo anno, continua a rappresentare un’importante occasione di crescita personale e di attenzione verso la comunità.