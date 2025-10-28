Casatenovo: dal Comune l’invito a diventare… plogger

Per partecipare all’iniziativa bisogna iscriversi in Comune

Camminare e fare del bene all’ambiente: ecco le finalità virtuose del plogging

CASATENOVO – Diventa un plogger in tre semplici step! E’ l’invito lanciato dall’amministrazione comunale che ha deciso di promuovere e sostenere la pratica del plogging, nata in Svezia e diffusasi specie in Nord Europa, che consiste nell’unire la pratica sportiva all’impegno ambientale.

“Come Comune abbiamo deciso di promuovere, in collaborazione con Silea, questa iniziativa che coniuga il benessere fisico con la cura del territorio e l’educazione ambientale – spiega Benedetta Villa, consigliera comunale con delega all’Educazione Ambientale -. Si tratta di un modo semplice e concreto per contribuire alla pulizia degli spazi pubblici, raccogliendo i rifiuti abbandonati durante la camminata o la corsa, e al tempo stesso per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della tutela dell’ambiente”.

Diventare dei plogger è semplice: basta iscriversi via mail contattando l’ufficio Ambiente-Ecologia all’indirizzo servizio.ecologia@comune.casatenovo.lc.it. Ai partecipanti verrà fornito un kit composto da pinza, guanti e sacchi verdi, da utilizzare durante le uscite di raccolta. I sacchi dovranno poi essere esposti, in via sperimentale, insieme ai rifiuti indifferenziati per il corretto smaltimento.

“Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa a questa iniziativa, che rappresenta un’occasione per riscoprire il proprio territorio in modo attivo e responsabile, rafforzando il senso di comunità e il rispetto per l’ambiente che ci circonda” conclude Villa insieme all’assessore all’Ambiente Lorenzo Citterio.