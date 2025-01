Casatenovo, deratizzazione a scuola: l’asilo resta chiuso altri due giorni

Disposti altri due giorni di stop alla scuola dell’infanzia di Valaperta

“A oggi non sono stati catturati né rinvenuti roditori. Si continuerà con le verifiche in questi giorni”

CASATENOVO – Resterà chiusa fino a martedì compreso la scuola dell’infanzia di Valaperta, dove le attività didattiche sono state sospese a seguito del rinvenimento di escrementi riconducibili molto probabilmente alla presenza di topi.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Filippo Galbiati, aveva disposto, settimana scorsa, la derattizzazione della struttura con la chiusura della scuola riservata alla fascia di età 3-6 anni per giovedì e venerdì.

Un provvedimento che verrà prolungato ancora di 48 ore al fine di effettuare ulteriori verifiche. “A oggi non sono stati catturati né rinvenuti roditori – ha spiegato, in una nota, il primo cittadino -. A fronte del dubbio di reperimento di minime tracce in un solo locale, senza tuttavia segni di accesso recente, prudenzialmente si dispone di prolungare la chiusura dell’edificio e sospensione delle attività didattiche fino a martedì prossimo”.

Galbiati ha sottolineato come in questi giorni siano state intensificate le misure esterne e interne di derattizzazione alla scuola di Valaperta con una ditta specializzata, provvedendo a proseguire la pulizia dei locali e delle aree esterne. Non solo, ma sono stati eseguiti sopralluoghi pluriquotidiani sia con amministratori comunali sia con personale della scuola.

Dopo l’ulteriore stop di due giorni, i piccoli alunni potranno tornare comunque in classe: “Le attività didattiche riprenderanno in ogni caso mercoledì 15 gennaio, presso la scuola di Valaperta in caso di verifiche positive, in caso contrario presso il Polo della Primaria di Capoluogo via Giovenzana” conclude Galbiati.