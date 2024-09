Casatenovo, dopo il crollo del tetto trasferita anche la scuola primaria. E le medie cercano spazi

Predisposte indagini statiche anche per l’edificio che ospita la scuola primaria Crotta

Sono 14 le classi delle scuole medie (che inizieranno le lezioni lunedì 16 settembre) che cercano nuovi spazi

CASATENOVO – Anche la scuola primaria Crotta verrà trasferita in una nuova sede in attesa dell’esito delle indagini statiche sul plesso. Gli alunni inizieranno domani, giovedì, il nuovo anno scolastico nella primaria di via Giovenzana.

E’ la decisione presa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Galbiati a seguito del crollo che domenica scorsa ha interessato il tetto dell’auditorium delle scuole medie di Crotta.

Un episodio gravissimo tanto che a muoversi, oltre al Comune stesso, è stata la Procura della Repubblica di Lecco provvedendo al sequestro dell’edificio in attesa che vengano eseguite tutte le indagini e le verifiche del caso sul perché una soletta metallica reticolare abbia ceduto.

Nei giorni scorsi il sindaco aveva già reso noto che le lezioni sarebbero iniziate lunedì 16 settembre per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. E’ di oggi la decisione di provvedere al trasferimento anche dei piccoli colleghi della primaria per cui il suono della campanella è confermato per giovedì 12.

A spiegare i motivi di questa scelta è lo stesso primo cittadino: “Benché il plesso della scuola primaria di Crotta sia in possesso dei collaudi di idoneità statica (costruzione ed ampliamento) e benché la struttura alla valutazione tecnica ispettiva-qualitativa non presenti elementi di criticità, essendo la scuola stata

costruita nello stesso periodo della secondaria con tipologie costruttive analoghe (progetto Ministeriale), a maggior tutela della sicurezza degli utenti, ho disposto un percorso di riverifica dell’idoneità statica, che si sta svolgendo in questi giorni”. Fino a che le indagini statiche non saranno concluse gli alunni della primaria di Crotta andranno a scuola al plesso di via Giovenzana.

Resta invece ancora da decidere il futuro degli alunni della scuola media, il cui stabile resterà off limits presumibilmente per molto tempo. Al momento il Comune, insieme alla dirigente dell’istituto comprensivo e alla presidente del Consiglio d’istituto, ha definito un piano operativo per la dislocazione sul territorio casatese delle 14 classi che compongono la secondaria di primo grado.

“A oggi risultano disponibili per soddisfare il fabbisogno due aule presso il plesso di Grassi, 8 in quello di via Giovenzana, 4 presso la primaria di Crotta. L’Ufficio scolastico e l’istituto comprensivo comunicheranno nella giornata di oggi (mercoledì, ndr) il dettaglio delle proposte di avvio delle attività didattiche per le classi della secondaria di primo grado, basandosi sulle indicazioni fornite dalla ricognizione” conclude Galbiati, aggiungendo che nella giornata di ieri, 10 settembre, la Procura della Repubblica di Lecco ha autorizzato il recupero del materiale didattico-scolastico dalla scuola secondaria ed è stato dato avvio alle operazioni di recupero e trasloco.