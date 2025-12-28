Casatenovo, politiche giovanili: al via il concorso per la brand identity

L’iniziativa è promossa dal Comune insieme a Piazza l’idea

Il concorso è aperto a giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni

CASATENOVO – Un concorso pubblico per l’ideazione e la creazione della Brand Identity delle Nuove Politiche Giovanili del territorio. A lanciare la proposta è il Comune di Casatenovo, in collaborazione con Piazza l’Idea, agenzia per le Politiche Giovanili dell’Ambito distrettuale di Merate: l’iniziativa, nata all’interno del Tavolo di lavoro per le Politiche Giovanili, si prefigge l’obiettivo di coinvolgere attivamente la comunità – in particolare le giovani generazioni – nella costruzione di un progetto che sia riconoscibile, inclusivo e capace di rappresentare valori, bisogni e visioni delle politiche giovanili locali.

Il concorso è aperto a giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni ed è finalizzato alla realizzazione del Naming, ovvero il nome ufficiale del progetto; ll logotipo, l’identità visiva associata e il payoff (slogan), una frase che accompagni il nome (facoltativa, ma fortemente consigliata).

L’identità selezionata diventerà il volto ufficiale del progetto delle Nuove

Politiche Giovanili del Comune di Casatenovo, accompagnandone la

comunicazione e le attività future.

Le proposte dovranno essere inviate entro domenica 11 gennaio 2026, esclusivamente via e-mail all’indirizzo politichegiovanili@comune.casatenovo.lc.it indicando nell’oggetto: “Concorso Nuove Politiche Giovanili del Comune di Casatenovo – Cognome e Nome”.

Al progetto vincitore sarà assegnato un buono Amazon del valore di 100 euro.

Tutte le informazioni di dettaglio, le modalità di partecipazione e il regolamento

completo sono disponibili tramite al link seguente, che rimanda al form di

iscrizione: https://survey.lagrandecasa.net/sondaggio/index.php/925534?newtest=Y&lang=it

“Con questo concorso il Comune di Casatenovo e il Tavolo di lavoro per le Politiche

Giovanili confermano l’impegno a promuovere percorsi partecipativi e innovativi,

capaci di dare spazio alla creatività e al protagonismo dei giovani del territorio” sottolinea il consigliere Tommaso Albrigo insieme ai rappresentanti del Tavolo di lavoro per le Politiche Giovanili.