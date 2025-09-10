Casatenovo punta su decoro urbano e pulizia con il servizio di spazzamento manuale

Al via la sperimentazione decisa dalla Giunta in collaborazione con Silea

Un operatore ecologico effettuerà la pulizia manuale del centro e delle frazioni maggiormente colpite dall’abbandono di rifiuti

CASATENOVO – Più attenzione a decoro urbano e pulizia grazie all’investimento di maggiori risorse per questi settori e l’introduzione di nuovi servizi. Dal 1° settembre è stato infatti attivato in via sperimentale un nuovo servizio di spazzamento manuale di strade, marciapiedi, piazze e aree verdi con particolar riferimento alle zone del centro e alle frazioni più colpite dall’abbandono dei rifiuti.

“Nella Giunta del 29 agosto abbiamo approvato gli indirizzi per l’utilizzo delle risorse messe a disposizione da Silea ai Comuni soci, pari a 19.695 euro, nell’ambito delle misure a sostegno per l’anno 2025 – puntualizza il vice sindaco, nonché assessore all’Ambiente Lorenzo Citterio -. Abbiamo deciso di utilizzare questa somma per migliorare il decoro urbano e potenziare i servizi di pulizia del territorio attraverso una sperimentazione che unisce spazzamento manuale e spazzamento meccanizzato”.

La presenza di un operatore ecologico che effettuerà lo spazzamento manuale sarà garantita per 24 ore settimanali fino a fine anno: “Tale sperimentazione consentirà di valutare l’efficacia del servizio e la possibilità di un suo inserimento stabile per gli anni successivi” rimarca Citterio. Che aggiunge: “Con la parte rimanente delle risorse la Giunta ha deciso di potenziare lo spazzamento meccanizzato nei mesi invernali, ovvero dicembre, gennaio e febbraio, garantendo una maggiore continuità del servizio durante tutto l’anno solare e assicurando un intervento coordinato e complementare con lo spazzamento manuale”.