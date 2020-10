Casatenovo ricorda il 25esimo anniversario della morte di Graziella Fumagalli

Graziella Fumagalli venne uccisa il 22 ottobre 1995 in Somalia, dove si trovava come missionaria

Domenica la sua figura verrà ricordata durante la messa delle 11. Elaborato anche un video per ricostruire la sua preziosa testimonianza

CASATENOVO – “La sua vita spesa per curare i più poveri e bisognosi in Guinea Bissau, Mozambico e Somalia resta una testimonianza di grande valore per tutta la comunità casatese”. Non hanno dubbi il sindaco Filippo Galbiati e i consiglieri Gaia Maria Giulia Riva (Politiche giovanili) ed Enrica Baio (Cultura), pronti a ricordare, con una nota, che oggi ricorre il 25esimo anniversario dell’uccisione della dottoressa Graziella Fumagalli, avvenuto a Merka (Somalia) il 22 ottobre 1995.

“Affinché il suo esempio rimanga vivo anche presso le giovani generazioni, l’Amministrazione Comunale ha voluto organizzare delle iniziative che coinvolgano tutta la cittadinanza e le Scuole del territorio”.

L’amministrazione comunale, insieme agli studenti dell’Istituto Professionale “Graziella Fumagalli” deporranno un vaso di fiori presso il monumento bronzeo che si trova all’ingresso della scuola, mentre alcune classi della Scuola secondaria di primo grado “M.G. Agnesi” approfondiranno la figura di Graziella Fumagalli nelle prossime settimane, grazie all’intervento del professor Aldo Villa e alla collaborazione del Gruppo Missionario di Casatenovo.

Per permettere alla cittadinanza di conoscere al meglio la vita di Graziella Fumagalli, è stato realizzato un video intitolato “È compito mio. Il sogno di Graziella Fumagalli”, da oggi disponibile sui canali social del Comune. “Esprimiamo un sentito ringraziamento ai familiari e agli amici che hanno fornito materiali e testimonianze utili per la realizzazione di questo progetto, che costituirà un importante documento commemorativo anche per gli anni a venire”.

La figura dell’indimenticata missionaria casatese verrà ricordata anche domenica 25 ottobre, nella Chiesa Prepositurale di S. Giorgio, durante la messa delle 11. Al termine delle messe delle 9.30 e delle 11 sarà proiettato il video completo sulla sua vita.