Casatenovo, sicurezza stradale: al via i controlli alla velocità con il nuovo telelaser

I controlli elettronici verranno effettuati con il nuovo telelaser omologato
“L’operazione non ha una finalità sanzionatoria o “di cassa”, bensì una funzione strettamente preventiva”
CASATENOVO – Incrementare la sicurezza stradale, ridurre l’incidentalità e sensibilizzare i conducenti al rispetto dei limiti di velocità. Sono gli obiettivi dei nuovi controlli elettronici alla velocità che verranno effettuati, a partire dai prossimi giorni, dagli agenti del comando di Polizia locale guidato dal comandante Paolo Redaelli.
L’attività si focalizzerà in particolar modo nei tratti urbani considerati più a rischio, dando così riscontro anche alle segnalazioni giunte dai cittadini residenti nelle zone maggiormente esposte al fenomeno della velocità sostenuta. Non solo. “La decisione fa seguito a un’attenta analisi dei flussi di traffico” spiega l’assessore con delega alla Polizia locale Dario Brambilla. Che, insieme al comandante Redaelli, aggiunge: “I controlli verranno effettuati tramite postazioni mobili presidiate dagli agenti, utilizzando un nuovo telelaser omologato in base al nuovo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 giugno 2026 sottoposto alle regolari operazioni di taratura e verifica tecnica previste dalla legge”.
L’amministrazione comunale tiene a precisare che l’operazione non ha una finalità sanzionatoria o “di cassa”, bensì una funzione strettamente preventiva. “Per
questo motivo, tutte le postazioni di controllo saranno opportunamente segnalate con il preavviso previsto dal Codice della Strada, garantendo la massima trasparenza nei confronti degli utenti della strada” conclude l’assessore Brambilla.
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