Cascina Rapello cerca giovani ad Airuno: 3 posti per un percorso tra castagni e natura

La Cooperativa Liberi Sogni apre le candidature per un’esperienza pre-lavorativa di 60 ore ad Airuno

Previsto un compenso di 600 euro e attività dedicate alla filiera delle castagne

AIRUNO – Un’esperienza tra natura, agricoltura e crescita personale per avvicinarsi al mondo del lavoro. La Cooperativa Sociale Liberi Sogni apre le candidature per tre giovani tra i 15 e i 30 anni interessati a partecipare a un percorso pre-lavorativo presso Cascina Rapello, ad Airuno.

L’iniziativa si svolgerà tra settembre e novembre 2026 e prevede un impegno complessivo di 60 ore, distribuite in dieci giornate da sei ore ciascuna, con una frequenza di una o due volte alla settimana da concordare. Al termine del percorso sarà riconosciuto ai partecipanti un compenso di 600 euro lordi.

Dalla raccolta delle castagne ai green jobs

Il progetto accompagnerà i giovani alla scoperta della filiera castanicola e dell’orticoltura autunnale. Affiancati da un agro-educatore, i partecipanti saranno coinvolti in attività pratiche come la raccolta delle castagne, la spelatura, l’essiccatura e la molitura, fino alla produzione di farine e conserve.

Un percorso che non punta soltanto all’acquisizione di competenze tecniche, ma anche alla valorizzazione delle capacità personali, attraverso il contatto con la natura e il “fare con le proprie mani”. L’obiettivo è favorire autostima, autonomia e la scoperta di possibili opportunità professionali nell’ambito dei green jobs.

Un’opportunità per giovani in difficoltà

Il bando è rivolto ai residenti nelle province di Lecco, Como, Monza Brianza e Bergamo, con priorità per i giovani della provincia di Lecco.

L’esperienza è pensata in particolare per ragazzi e ragazze che vivono situazioni di fragilità o rischio di isolamento sociale, tra cui giovani Neet, persone con background migratorio o con disabilità non motorie, offrendo un contesto accogliente nel quale rimettersi in gioco e sviluppare nuove competenze.

Come partecipare

Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum vitae e una breve presentazione entro il 24 agosto 2026 all’indirizzo email cascinarapello@liberisogni.org.

Per informazioni è possibile contattare la cooperativa anche tramite telefono o WhatsApp al numero 388 1996072.

Cascina Rapello è raggiungibile in circa 30 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Airuno. Per chi avesse difficoltà negli spostamenti, la cooperativa valuterà la possibilità di organizzare un servizio di accompagnamento dalla stazione.

Il progetto R.I.C.C.I.O.

L’iniziativa rientra nel progetto R.I.C.C.I.O. – Rigenerare I Castagneti Creando Inclusione e Opportunità, promosso da Liberi Sogni insieme all’Ambito Distrettuale di Merate, Retesalute, la Fondazione Monsignor Parmigiani – CFP Aldo Moro di Valmadrera, l’Istituto di Istruzione Superiore Statale Marco Polo di Colico e la cooperativa impresa sociale Italia Che Cambia.

Il progetto è sostenuto dal contributo di Fondazione Cariplo e dall’Otto per Mille della Chiesa Valdese e punta a trasformare i castagneti locali in luoghi di inclusione, formazione e nuove opportunità per le giovani generazioni.