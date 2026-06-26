Cascina Rapello lancia “Rapello Bene Comune”: campagna per sostenere il progetto di rigenerazione

Sabato 11 luglio ad Aizurro di Airuno la presentazione dell’iniziativa promossa dalla cooperativa Liberi Sogni

Previsti aperitivo, cena e musica dal vivo

AIRUNO – A poco più di un anno dall’inaugurazione di Cascina Rapello, la cooperativa sociale Liberi Sogni apre una nuova fase del percorso di rigenerazione del bene con il lancio della campagna “Rapello Bene Comune”, un’iniziativa pensata per coinvolgere cittadini, sostenitori e realtà del territorio nel futuro della struttura di Aizurro.

La campagna sarà presentata ufficialmente sabato 11 luglio alle ore 18 a Cascina Rapello. Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo offerto ai partecipanti con prodotti locali e dell’orto sociale.

L’obiettivo è garantire continuità alle attività che dal 2021 trovano casa nella cascina, mantenendo l’autonomia e lo spirito partecipativo che hanno caratterizzato il progetto fin dalla sua nascita. Tra le novità figura la possibilità di effettuare donazioni ricorrenti, mensili o annuali, attraverso le quali sostenere stabilmente le iniziative della cooperativa e prendere parte all’assemblea annuale dedicata al racconto dei progetti realizzati e alla raccolta di nuove idee.

“Durante la presentazione racconteremo gli anni avvincenti che, grazie all’aiuto di tante persone, hanno reso possibile la ristrutturazione e l’inaugurazione della Cascina – spiega Matteo Rossi, presidente della cooperativa –. Racconteremo di un presente vissuto ogni giorno da migliaia di persone di tutte le età e di un futuro ricco di coraggio e speranza da costruire insieme”.

Secondo Rossi, Cascina Rapello è oggi “un punto di riferimento aperto per bambini, ragazzi, famiglie, scuole, associazioni, persone con disabilità, contadini e artisti” e per continuare a crescere ha bisogno di una comunità pronta a sostenerne il percorso.

Chi aderirà alla campagna e parteciperà all’evento riceverà un gadget dedicato all’iniziativa. Al termine della presentazione sarà inoltre possibile fermarsi per la cena “Paella e sangria: Aspettando Rapello Folk”, accompagnata da un concerto di musica tradizionale del Sud Italia con Giovanni Japichino e Carlo Comparelli.

Per partecipare alla presentazione o richiedere informazioni è possibile scrivere all’indirizzo cascinarapello@liberisogni.org.