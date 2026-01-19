Cavagna e Variante Pgt, l’associazione Bovara apre il confronto con una visita sul posto

Invitati capigruppo consiliari, candidati sindaco e stampa lecchese per conoscere l’area e la sua storia

Domenica 25 gennaio alle ore 11

LECCO – La questione di Cavagna continua ad animare il dibattito cittadino. Dopo l’osservazione presentata alla Variante al Pgt in corso di approvazione e una raccolta firme online che ad oggi ha superato le 2000 adesioni, l’Associazione Giuseppe Bovara rilancia il confronto e invita amministratori, candidati sindaco e stampa a una visita sul posto.

L’iniziativa nasce dalla contrarietà dell’associazione alla scelta di ricollocare nell’area di Cavagna parte della volumetria, seppur ridotta, prevista del Pgt del 2014. Un tema che, spiegano i promotori, ha suscitato un interesse ben più ampio, travalicando i confini provinciali.

“Non siamo avvezzi a questo tipo di dibattiti – sottolineano – occupandoci abitualmente di ricerche storiche e conferenze. Francamente non immaginavamo di dar luogo a così ampia discussione, ma siamo comunque contenti e orgogliosi di essere riusciti a mantenere il dialogo su un piano civile e trasversale, vantando la privilegiata condizione di essere lontani anni luce da questioni e interessi di parte”.

A rafforzare il valore simbolico dell’area, l’associazione ricorda come Cavagna sia stata protagonista dell’iniziativa “I Luoghi del Cuore”, classificandosi prima a livello provinciale e sesta in Lombardia, grazie a oltre 8000 firme, ottenendo così visibilità anche a livello nazionale.

Proprio per favorire un confronto il più possibile aperto e concreto, l’associazione ha deciso di proporre una visita a Cavagna, aperta ai capigruppo del Consiglio Comunale, ai Candidati Sindaci e alla Stampa. “Vogliamo offrire e garantire a tutti la possibilità di vedere dal vivo ciò che, molto probabilmente, è stato valutato solo sulla carta”, spiegano. Nessuna impostazione polemica, assicurano i promotori: l’incontro sarà una breve passeggiata, della durata di circa mezz’ora, dedicata esclusivamente al luogo, alla sua storia e ai legami manzoniani, tema centrale per l’associazione.

L’appuntamento è fissato per domenica 25 gennaio alle ore 11, all’incrocio tra via Luera e Via Gramsci (fermata “via Luera”, linea 4), confidando nel nel tempo. Un invito che punta a riportare il confronto dal piano delle carte a quello dell’esperienza diretta, nel cuore di uno dei luoghi più discussi del territorio lecchese.