Censimento Istat: partono le rilevazioni a Lecco

Rispondere al questionario è un obbligo di legge

Quest’anno sono coinvolte circa 1.175 famiglie e 314 individui

LECCO – Il Comune di Lecco collabora alla raccolta dei dati necessari al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che quest’anno si realizza con tre diverse indagini che coinvolgono rispettivamente 1175 famiglie residenti nel Comune di Lecco, circa 200 famiglie distribuite in 95 indirizzi e 314 individui.

Le persone che hanno ricevuto o che riceveranno la lettera di partecipazione sono invitate a rispondere nei tempi e con le modalità indicate dalla tipologia di rilevazione. Rispondere al questionario non è solo un atto di responsabilità, ma anche un obbligo di legge. Le informazioni raccolte sono fondamentali per monitorare le caratteristiche strutturali e socio-economiche del nostro territorio, pianificare le politiche pubbliche e adempiere a obblighi internazionali.

Il Comune sottolinea che i dati vengono trattati in modo anonimo e utilizzati esclusivamente a fini statistici. Per chi avesse bisogno di supporto nella compilazione, l’Ufficio Statistica del Comune di Lecco è a disposizione ai numeri 0341 481448 e 424, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, martedì e mercoledì dalle 14 alle 16. Maggiori informazioni sono disponibili anche sul sito www.istat.it.