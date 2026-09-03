“Centra il bersaglio per la ricerca”, a Oggiono la gara per Telethon

L’appuntamento si svolgerà dalle 9 alle 18 e sarà aperto a cittadini, famiglie, appassionati e a chiunque voglia cimentarsi nella prova. La sfida si svolgerà sulla distanza di 10 metri, con la possibilità di scegliere se partecipare con la pistola oppure con la carabina.

Non è richiesta un’esperienza pregressa. La competizione nasce infatti con uno spirito inclusivo e soprattutto solidale: al di là del risultato e del punteggio ottenuto, il traguardo più importante sarà quello di contribuire alla ricerca.

L’intero ricavato della giornata sarà infatti devoluto a favore di Telethon, la fondazione impegnata nel sostegno alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Un contributo destinato, in particolare, alla ricerca di cure per le oltre 7.000 malattie genetiche rare.

L’iniziativa dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Oggiono rinnova così l’appuntamento tra sport e solidarietà, invitando la cittadinanza a partecipare alla seconda edizione di “Centra il bersaglio per la ricerca”. L’obiettivo è fare centro non soltanto sul bersaglio della gara, ma anche su quello della solidarietà, sostenendo il lavoro di Fondazione Telethon nella ricerca medica.