Centro Diurno e La Nostra Famiglia insieme: a Mandello nuova alleanza per l’inclusione

“L’obiettivo è valorizzare le esperienze di entrambe le strutture, promuovendo attività condivise e momenti di incontro capaci di arricchire la quotidianità degli utenti”, spiega Guido Zucchi, assessore ai Servizi Sociali del Comune. Un’intesa che guarda non solo all’efficienza organizzativa, ma soprattutto alla qualità delle relazioni e al benessere delle persone coinvolte.

Grazie a questo accordo, anziani e persone con disabilità avranno l’opportunità di partecipare insieme a iniziative di tipo ricreativo, educativo, espressivo e relazionale, favorendo il rafforzamento dei legami sociali e la nascita di nuove amicizie. Ogni mese verrà condivisa la programmazione delle attività e gli ospiti della RSD La Nostra Famiglia potranno frequentare, insieme agli amici del Centro Diurno Anziani, le proposte più affini alle loro attitudini personali.

Il progetto prevede anche momenti informali di socialità, come merende condivise, attività di laboratorio e giochi, pensati per creare un clima accogliente e stimolante. La condivisione di spazi, competenze ed esperienze non solo consente di ottimizzare le risorse disponibili, ma contribuisce a costruire un ambiente inclusivo, rispettoso dei bisogni e delle potenzialità di ciascuno.

Un primo passo concreto è stato compiuto già nel mese di dicembre, quando si è svolto un incontro tra il personale delle due realtà – educatori, operatori socio-sanitari, animatori e volontari – durante il quale sono stati definiti percorsi personalizzati e avviata una condivisione delle buone pratiche, tutte orientate al miglioramento della qualità della vita degli utenti.

“Questa collaborazione, fondata su un accordo di scambio che mette al centro la persona e l’inclusione sociale, rappresenta un passo concreto verso una comunità più inclusiva e solidale”, sottolinea ancora l’assessore Zucchi. L’iniziativa si inserisce infatti in una visione più ampia di welfare di comunità, che riconosce nella collaborazione tra servizi uno strumento fondamentale per promuovere autonomia, partecipazione e benessere sociale.

Il Centro Diurno Anziani e gli amici de La Nostra Famiglia hanno già scoperto, grazie a questo primo momento di convivialità, di condividere molte passioni comuni. Attività e interessi che verranno programmati nel corso del nuovo anno con l’obiettivo di dare vita a progetti significativi di solidarietà e socialità, rafforzando ulteriormente il senso di appartenenza e di comunità sul territorio mandellese.