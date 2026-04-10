Cer Missaglia Casatenovo: assemblea pubblica il 15 sui pannelli fotovoltaici

La serata si terrà il 15 aprile alle 21 nella sala consiliare di Casatenovo

Focus sull’installazione dei pannelli fotovoltaici e sui vantaggi nel partecipare attivamente alla Comunità Energetica

CASATENOVO – Illustrare in modo chiaro e concreto i vantaggi dell’installazione di impianti fotovoltaici, le procedure da seguire e le opportunità offerte dall’adesione alla Cer, comunità energetica rinnovabile. E’ la finalità dell’assemblea pubblica in programma mercoledì 15 aprile alle 21 nella sala consiliare del Municipio di Casatenovo.

Promosso da quest’ultima amministrazione comunale, insieme a quella di Missaglia, unite nella sfida della Cer, l’incontro è rivolto in particolar modo a tutti i cittadini, alle famiglie e alle imprese interessati a installare pannelli fotovoltaici e a partecipare attivamente alla Comunità Energetica, contribuendo alla produzione e alla condivisione di energia rinnovabile sul nostro territorio.

“Attraverso la Cer Missaglia-Casatenovo intendiamo promuovere un modello energetico

sostenibile, capace di generare benefici ambientali, economici e sociali per l’intera

comunità – puntualizzano il sindaco di Missaglia Paolo Redaelli insieme al vice sindaco di Casatenovo Lorenzo Citterio – . La partecipazione attiva dei cittadini rappresenta un passo fondamentale verso una maggiore autonomia energetica e una concreta riduzione dei costi. Invitiamo pertanto tutti gli interessati a prendere parte a questa serata informativa, per approfondire ogni aspetto tecnico e amministrativo e ricevere risposte alle proprie domande”.