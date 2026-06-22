Cer Sinergia: operativo il Comitato di Configurazione “B.O.S.CO. – Brianza Orientale Sostenibile Condivisa”

L’istituzione del Comitato rappresenta un passaggio fondamentale per rendere pienamente operativa la Comunità Energetica a livello locale

“Un bosco non è una somma di alberi, ma un ecosistema in cui ogni parte contribuisce al tutto”

LOMAGNA – È stato istituito il Comitato di Configurazione territoriale dell’area convenzionale AC001E01415 (ribattezzata con il nome di B.O.S.CO., acronimo di Brianza Orientale Sostenibile COndivisa), nell’ambito della Comunità Energetica Rinnovabile promossa da Fondazione Sinergia. Nell’area convenzionale in questione, aderiscono a Sinergia (oltre ai Comuni di Bellusco, Bernareggio, Carnate, Lomagna, Sulbiate e Usmate Velate) 35 soci partecipanti (ovvero privati cittadini e imprese): 3 in qualità di prosumer (con impianti con potenza complessiva di 10,37 kW) e 32 in qualità di consumer. Nel territorio della nuova Configurazione, la Comunità energetica è in contatto con 11 ulteriori potenziali prosumer (i cui impianti porterebbero la potenza disponibile a quasi 330,4 kW).

L’elezione del Comitato di Configurazione, avvenuta nell’assemblea dei soci svoltasi il 9 giugno, costituisce un passaggio concreto verso la piena operatività della Comunità Energetica nel territorio. Il Comitato è composto da 5 membri, secondo un modello che garantisce equilibrio tra pubblico e privato: due sono rappresentanti dei soci partecipanti (un esponente dei prosumer Marco Pirovano e in rappresentanza dei consumatori Alberto Parolini) e tre sono rappresentanti dei soci fondatori e promotori, ovvero Michela Bonfanti (Comune di Carnate), Lino Lalli (Comune di Lomagna) e Lorenzo Stucchi (Comune di Sulbiate).

La composizione riflette la volontà di integrare imprese, istituzioni e cittadini, valorizzando il ruolo della comunità nella transizione energetica.

Il Comitato esercita funzioni di indirizzo e supporto strategico, espresse attraverso pareri non vincolanti al Collegio dei Fondatori sugli indirizzi generali e sulla destinazione della quota eccedentaria; pareri vincolanti al Consiglio di Amministrazione sul Regolamento di Configurazione, sulla destinazione della quota della tariffa premio per attività sociali e sulla delega della funzione di Coordinatore e pareri consultivi su richiesta degli organi della Fondazione.

Il Comitato può inoltre proporre modifiche al Regolamento delle Configurazioni e ha un ruolo diretto nell’individuare la destinazione della quota della tariffa premio destinata alle attività sociali, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Collegio dei Fondatori e in coerenza con le linee guida del gestore nazionale GSE.

“La Configurazione dell’area convenzionale AC001E01415 prende il nome di B.O.S.CO.,

acronimo di Brianza Orientale Sostenibile COndivisa, che esprime l’identità di un territorio

unito non da confini amministrativi, ma da una scelta comune: produrre energia pulita,

consumarla localmente e distribuirne i benefici tra chi vi abita e lavora – fanno sapere dalla Cer -. La sostenibilità non è un obiettivo individuale ma un impegno collettivo che si costruisce insieme attraverso la partecipazione attiva di cittadini, imprese e amministrazioni locali. Un bosco non è una somma di alberi, ma un ecosistema in cui ogni parte contribuisce al tutto: è esattamente questo il modello che B.O.S.CO. vuole incarnare, dove la condivisione dell’energia diventa anche condivisione di una visione di futuro per la Brianza orientale”.

L’istituzione del Comitato rappresenta un passaggio fondamentale per rendere pienamente operativa la Comunità Energetica a livello locale, promuovendo benefici ambientali, economici e sociali a favore della collettività. La sede di riferimento sarà nel Municipio di Bernareggio; come coordinatore del Comitato è stato indicato Lorenzo Stucchi, consigliere del Comune di Sulbiate.

“Salutiamo con soddisfazione la piena operatività della Configurazione “B.O.S.CO. Brianza

Orientale Sostenibile Condivisa” – afferma Paolo Brivio, vicepresidente di Fondazione

Sinergia –. L’equilibrio tra centralizzazione delle funzioni amministrative e riconoscimento di

autonomia decisionale e operativa ai territori è uno dei tratti caratteristici di Sinergia. Ciò

consente alla nostra Comunità energetica di avere una solida base gestionale e di competenze, e nello stesso tempo le permette di riconoscere protagonismo alle realtà locali. La transizione energetica, lo dimostrano gli eventi di questa fase storica, è un processo cruciale non solo per conseguire importanti traguardi ambientali e sociali, ma anche per raggiungere l’autonomia energetica che sola può garantire sicurezza e benessere tanto alla comunità nazionale, quanto alle comunità locali”.

A Fondazione Sinergia hanno sinora aderito 94 soci fondatori (enti locali) e quasi 640 soci

partecipanti (privati cittadini e imprese: 579 consumer e 59 prosumer). La Fondazione può

contare su 2,18 MW di potenza installata dai prosumer già aderenti, e sta sviluppando contatti con circa 270 ulteriori potenziali prosumer, per una potenza aggiuntiva che potrebbe avvicinarsi ai 30 MW. L’adesione alla Comunità energetica è possibile in qualsiasi momento.

Partecipare significa fare una scelta che porta benefici concreti, prima di tutto all’ambiente e alla comunità: l’obiettivo è produrre energia pulita e consumarla localmente, riducendo gli

sprechi e le emissioni. Questo modello genera incentivi economici che vengono redistribuiti in parte ai cittadini aderenti e in parte destinati a progetti sociali nel territorio. È un sistema

virtuoso che funziona tanto meglio quanto più cresce la partecipazione collettiva.

Aderire è semplice: non comporta alcun costo, non richiede il cambio del proprio fornitore di energia e non comporta complicazioni in bolletta.

Per maggiori informazioni o supporto all’adesione si può contattare Fondazione Sinergia: sito web https://fondazionesinergia.it/ | mail info@fondazionesinergia.it | tel. +39 035 4388711

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