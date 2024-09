Cernusco, cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza: in tanti alla cerimonia (con concerto)

Piazza della Vittoria gremita venerdì sera a Cernusco

La cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza è stata impreziosita dal concerto della Chiasso Swing Orchestra

CERNUSCO – Piazza della Vittoria gremita venerdì sera per la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza, che a Cernusco ha una sede da più di 70 anni.

Le prime file erano tutte occupate dalle autorità, a partire ovviamente dal nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Lecco, il colonnello Massimo Ghibaudo, dal nuovo comandante della compagnia di Cernusco Lombardone, il tenente Gianluca Mazzei e il suo predecessore, il luogotenente Pasquale D’Aloia passando per il capitano dei Carabinieri Giovanni Casamassima, il prefetto Sergio Pomponio e il questore Ottavio Aragona.

Nutrita la rappresentanza di amministratori pubblici, con il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, il sottosegretario regionale Mauro Piazza, la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e i sindaci di Osnago Felice Rocca, di Lomagna Cristina Citterio, di Montevecchia Ivan Pendeggia e il consigliere comunale di Merate, Michele Magrin, delegato dal sindaco Mattia Salvioni.

Emozionato, il primo cittadino di Cernusco Gennaro Toto ha voluto al suo fianco il baby sindaco del Consiglio sovracomunale dei ragazzi e delle ragazze Filippo Tagliani, a cui ha affidato il compito di consegnare la pergamena incorniciata della cittadinanza onoraria e ha poi ribadito le motivazioni che hanno portato alla consegna del prestigioso riconoscimento, ovvero “per l’alto senso del dovere e il costante impegno per contrastare l’illegalità finanziaria diffusa e le sue ricadute nella collettività, nonché per le molteplici e capillari iniziative volte a ripristinare l’onestà e la legalità, a difesa e garanzia della sicurezza dei cittadini e dell’intera comunità di Cernusco Lombardone e al servizio dello Stato e delle sue istituzioni”.

Lusingato dalla cittadinanza onoraria ottenuta, il colonnello Ghibaudo ha evidenziato come questo riconoscimento arriva nell’anno in cui la Guardia di Finanza festeggia il 250esimo anniversario di istituzione del corpo e ha altresì ricordato la lunga storia che lega Cernusco alle Fiamme Gialle con la sede presente in paese dal 1951, diventata nel corso degli anni brigata, poi tenenza e infine compagnia. Per suggellare questa “unione”, il comandante provinciale ha consegnato al sindaco e al baby sindaco una moneta celebrativa del 250° anniversario del corpo.

A impreziosire la cerimonia il concerto della Chiasso Swing Orchestra, diretta dal maestro Paolo Corno, originario di Cernusco, che ha offerto al pubblico un repertorio di brani swing che ha coinvolto e appassionato i presenti. L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Sinapsi che ha presentato la scuola di musica “Suonare suonare” e il supporto dell’azienda cernuschese Ulteria.