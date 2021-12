Cernusco: “E’ il momento di brillare”. Il calendario delle iniziative di Natale

Questo pomeriggio, 8 dicembre, verrà acceso l’albero di Natale in piazza della Vittoria

“E’ il momento di brillare”: l’invito e l’auspicio dell’assessore Santoro

CERNUSCO – Non sono passate inosservate le splendide luci accese, grazie all’intervento del proprietario, su Villa Lurani Cernuschi e la chiesa parrocchiale, scenario e scenografia delle iniziative che l’amministrazione comunale ha messo in campo per rendere magica l’atmosfera delle festività natalizie di quest’anno.

Si comincia oggi, 8 dicembre, alle 15 l’albero di Natale in piazza della Vittoria con gli alpini. “E’ il momento di brillare – sottolinea l’assessore Pietro Santoro, soddisfatto della serie di eventi promossa insieme alle associazioni del paese -. Il titolo di queste iniziative vuole essere un messaggio di speranza: la luce, che simbolicamente rischiara dalle tenebre e dal buio che l’emergenza sanitaria hanno portato in tutto il paese. Oltre al significato metaforico, i nostri eventi avranno luogo nella splendida cornice della Villa Lurani Cernuschi, illuminata con artistiche luminarie”.

Domenica 12 dicembre si terranno i mercatini di Natale per tutta la giornata mentre alle 12 la corale San Giovanni Battista si esibirà in concerto con canti in piazza San Giovanni. Alle 16 sarà presente in piazza niente meno che Babbo Natale per la consegna delle letterine.

Sabato 18 dicembre alle 21 concerto di Natale al cine teatro San Luigi della banda

Alla vigilia di Natale dalle 22 in via Lecco vin brulè a cura del B Bar, dei bagi dei binari e di acluni volontari. A Santo Stefano concerto di Natale alle 21 della corale San Goovanni e il 6 fennaio tombolata in oratorio. Fino al 30 dicembre ci sarà la magia del Natale, concorso a cura dei Bagai dei Binari.