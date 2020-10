Cernusco, emergenza Covid: il grazie del sindaco alle aziende amiche

Tantissimi i materiali e i servizi offerti gratuitamente alla collettività da imprenditori e titolari di aziende

Il sentito e immenso grazie del sindaco Giovanna De Capitani a nome dell’intera collettività

CERNUSCO – Un sentito e sincero grazie alle imprese e attività locali che, in questi mesi di emergenza Covid, si sono distinte per la loro responsabilità sociale. Il ringraziamento alle cosiddette aziende amiche arriva dal sindaco Giovanna De Capitani che ha voluto ricordare ai cittadini cernuschesi i tanti servizi e materiali donati gratuitamente alla collettività da imprenditori e titolari di attività. “Ognuno di loro ci sostiene in diversi modi e proprio in questo periodo di difficoltà oggettiva e generale, si è dimostrato ancora più vicino e premuroso nei confronti della collettività”.

Le aziende amiche hanno infatti offerto il loro contributo in forma anonima, “consapevoli – chiosa il sindaco – di poter fare la differenza con un gesto di solidarietà e dedizione”.

Tantissimi i materiali ricevuti in dono e poi distribuiti ai cittadini e al personale volontario. Dalle mascherine di protezione dei diversi tipi, sia monouso che riutilizzabili attraverso il lavaggio a quelle chirurgiche per bambini distribuite agli alunni della scuola primaria passando per i guanti monouso, le soluzioni igienizzanti e disinfettanti e i servizi di sanificazione delle auto di servizio. Ma anche le derrate alimentari con generi di prima necessità, i dolci pasquali distribuiti a famiglie in difficoltà e i termo-scanner per controllo accessi in Comune.

“Il materiale donato è stato di grandissimo aiuto ed ha permesso all’amministrazione comunale di metterlo a disposizione di tutti. Un gesto collettivo che merita dunque la riconoscenza della comunità e che vorrebbe poter essere il punto di partenza di una catena di solidarietà diffusa nel territorio, in cui possano coesistere diverse forme di collaborazione e sostegno, a disposizione di tutti, anche ad emergenza sanitaria finita. Cara azienda amica, il nostro semplice e immenso grazie“.