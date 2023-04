Cernusco: emozioni e ricordi alla serata con il campione di ciclismo Gianni Bugno

L’incontro è stato promosso in occasione del passaggio del Giro d’Italia dai Comuni del Meratese il 21 maggio

Durante la serata è stato presentato anche il libro “Per non cadere. La mia vita in equilibrio” dedicata alle imprese di Gianni Bugno

CERNUSCO – Emozioni, ricordi e aneddoti al cineteatro San Luigi giovedì sera durante l’incontro con il grande campione di ciclismo Gianni Bugno, campione del mondo su strada nel 1991 e nel 1992.

L’appuntamento, promosso dall’amministrazione comunale grazie alla collaborazione con il giornalista della Gazzetta dello Sport Francesco Ceniti, è stato organizzato in occasione del passaggio, domenica 21 maggio, della 15esima tappa del giro d’Italia dai Comuni del Meratese dando voce a un grande protagonista del mondo delle due ruote.

Di carattere schivo e riservato, Bugno ha subito svelato come la sua passione per il ciclismo fosse scoccata da piccolo vedendo passare la carovana del Giro d’Italia sotto casa sua a Monza. E ha poi aggiunto particolari e riflessioni su alcuni aneddoti della sua esperienza da ciclista professionista, durata per 13 anni, rispondendo alle domande e alle suggestioni lanciate sul palco da Cerniti e dal giornalista Tiziano Marino, coautore di “Per non cadere. La mia vita in equilibrio”, libro edito nel 2021 da Baldini e Castoldi in cui Bugno stesso si racconta, parlando dei suoi più grandi successi, quelli capaci di far sognare l’Italia intera, degli scontri con gli altri giganti delle due ruote come LeMonde, Indurain e il Diablo Chiappucci.



In sala un pubblico interessato e costituito per lo più da appassionati di ciclismo, con la memoria ancora forte sulle più belle vittorie di Bugno. Tra i tanti interventi, non è passato inosservato quello di un fan che ha voluto ricordare di aver ceduto la propria borraccia al campione in occasione di una manifestazione ciclistica disputata tra le colline brianzole.

“E’ stata una bella serata partecipata che rientra in un percorso dedicato ai ragazzi delle scuole e alle nostre associazioni sportive costruito intorno ai campioni in diverse discipline sportive” commenta soddisfatto il consigliere con delega allo Sport Giovanni Mandelli, ricordando l’incontro con Fausto Desalu e quello con Fulvio Collovati.

“Ci piacerebbe ora coronare questo percorso con un appuntamento con un campione della pallavolo, ma al momento non posso anticipare niente perché il progetto è ancora in fieri”.

L’incontro con Gianni Bugno, patrocinato anche dai Comuni di Merate, Osnago, Lomagna, Olgiate Molgora e Montevecchia, ha avuto anche un risvolto benefico: i volontari dell’associazione Bagai di Binari si sono infatti impegnati nella vendita della biografia di Bugno devolvendo poi l’incasso a sostegno della missione di padre Sandro Nava.