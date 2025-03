Cernusco, il 30 l’inaugurazione della nuova ciclostazione

L’inaugurazione è prevista per domenica 30 marzo alle 9

Dopo il taglio del nastro, partirà il ciclo tour in e-bike alla scoperta della Brianza che sorprende

CERNUSCO – Non solo un deposito custodito per le biciclette, ma anche un’officina di riparazione e un punto di noleggio per le e-bike. Verrà inaugurato domenica 30 marzo alle 9 “La Ciclo”, la nuova ciclostazione allestita in stazione a Cernusco nell’ambito del progetto Binaro Vivo della cooperativa Paso. Un’iniziativa innovativa che coniuga mobilità sostenibile e inclusione sociale, offrendo servizi dedicati ai ciclisti e alla comunità.

Durante la presentazione verranno illustrati i servizi offerti che, oltre al deposito e all’officina per le due ruote, prevedono anche la vendita di biciclette rigenerate, l’upcycling e il riutilizzo creativo di componenti di biciclette dismesse per dare nuova vita ai materiali e creare gadget unici e sostenibili. Non solo. Verranno inoltre presentati i progetti di inclusione lavorativa sviluppati in collaborazione con le aziende Technoprobe di Cernusco Lombardone e Stf di Barzago, nonché il programma del Ciclotour alla scoperta della Brianza, organizzato con il supporto delle associazioni BRIG e ARTù.

Già domenica sarà possibile sperimentare in prima persona un’esclusiva ciclo escursione in e-bike con partenza alle 9.30 dalla stazione di Cernusco e rientro previsto alle 13 all’AgriBar Binario Vivo, dove sarà offerto un aperitivo con degustazione di prodotti a Km 0. Il tour porterà i partecipanti alla scoperta della chesina dei santi Pietro e Paolo di Beolco, al cui interno è custodita l’effige dei fratell longobardi Aldo e Grauso e poi alla frazione di Mondonico, conosciuto come il borgo degli artisti per avere ospitato gli atelier di Emilio Gola, Aldo Carpi ed Ennio Morlotti.

Il costo di partecipazione è di 53 euro, comprensivo di caffè di benvenuto, guide, e-bike, biglietti ingresso alla chiesina di Beolco, aperitivo e assicurazione.

La presenza va confermata entro giovedì 27 marzo 2025 scrivendo a comunicazione@cooperativapaso.it oppure 327 9806480.